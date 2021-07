Les fans royaux confus par le troisième enfant caché caché dans la statue de la princesse Diana

Les fans de ROYAL ont été déconcertés par un mystérieux troisième enfant qui semblait se cacher dans la statue de la princesse Diana – mais l’avez-vous repéré ?

La sculpture de la princesse de Galles semble la représenter tenant par la main avec deux enfants, mais les royalistes aux yeux d’aigle ont remarqué un troisième se cachant à l’arrière-plan.

Les fans ont encerclé l’enfant qui se cache en arrière-plan

Les utilisateurs de Twitter ont réussi à repérer le troisième enfant peu de temps après le dévoilement Crédit : Twitter

Une petite fille et un garçon peuvent facilement être vus de l’avant de la statue, mais un deuxième garçon peut être vu se tendre et se tenir derrière Diana et les autres statues.

Un utilisateur de Twitter a encerclé les étranges anomalies sur les photographies de la statue et a écrit : « La théorie du complot à propos de Diana a une fille ???

« Qui est la fille à côté d’elle ? Et pourquoi un troisième enfant est-il derrière la fille ? Pourquoi le troisième enfant pointe-t-il Harry du doigt ? »

Un deuxième utilisateur a écrit en ligne : « Qu’est-ce que c’est ? Il y a un troisième enfant à l’arrière derrière une fille. Qui sont ces enfants ?

Un autre fan de Royal a déclaré : « On a toujours su que Diana voulait un 3e enfant, de préférence une fille, mais ce n’était pas le cas.

Les fans royaux aux yeux d’aigle ont remarqué le troisième enfant sur les photos

Les frères ont dévoilé la stature de leur mère lors d’une petite cérémonie aujourd’hui Crédit : AP

« Qui sait si cela représente ce souhait ou si c’est le reflet de son amour pour les enfants en général. Dommage que la princesse Diana ne se reflète pas en souriant.

Un troisième a ajouté: « Bien que la statue soit belle, il est difficile de voir le troisième enfant.. aurait également été agréable de représenter Diana souriante. Cela dit, je suis content qu’il y ait un hommage à elle dans son endroit préféré.

L’événement d’aujourd’hui était petit, avec seulement une poignée de personnes invitées – sans compter la reine, qui est en fonction officielle en Écosse, ou le prince Charles.

Harry et William travaillent ensemble sur le projet de statue depuis 2017.

Il vient comme :

Le prince William et Harry ont déclaré qu’ils souhaitaient qu’elle soit toujours avec eux « tous les jours », ajoutant « notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage ».

Le couple a ri et plaisanté ensemble alors qu’ils se retrouvaient face à face pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip en avril.

Ils n’ont pas prononcé de discours au service de cet après-midi – mais ont plutôt publié une déclaration aux médias.

Dans une déclaration, ils ont déclaré: « Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies. »