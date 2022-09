Les fans royaux campent 48 heures plus tôt pour réserver leur place pour les funérailles de la reine

Les superfans de ROYAL ont planté des tentes le long du parcours du dernier voyage de la reine – 48 heures avant les funérailles.

Des centaines de milliers de personnes en deuil devraient s’aligner dans les rues alors que la défunte monarque se rendra de Londres à Windsor lundi.

Un camp de fortune devant Big Ben alors que les gens font la queue pour rendre hommage à la reine Crédit : AFP

Deux personnes en deuil royaux plantent une tente devant Westminster Hall Crédit : AFP

Une rangée de tentes sur la place du Parlement avant les funérailles de lundi Crédit : EPA

Beaucoup sont déjà en position privilégiée dans la capitale, bien que le service n’ait lieu qu’à 11 heures du matin le 19 septembre.

Des personnes en deuil ont été aperçues en train de monter des tentes et d’autres abris de fortune à l’aube aujourd’hui dans le but de trouver les meilleurs endroits pour cet événement unique.

Certains ont choisi d’installer leur camp devant Big Ben et Westminster Hall, où Sa Majesté repose actuellement en état.

D’autres attendent de rendre hommage derrière des clôtures plus loin sur la place du Parlement.

La police se prépare à ce que des centaines de milliers de personnes se rendent à Londres pour assister à la procession fastueuse.

Près de 15 000 policiers participent à ce qui a été décrit comme la plus grande opération de sécurité jamais menée par la Grande-Bretagne.

Après des jours de deuil national, les funérailles d’État de la reine lundi marqueront officiellement la fin de sa vie et ses 70 ans de règne.

Son cercueil sera ensuite tiré par des marins de la Marine sur un affût de canon de l’abbaye de Westminster à Wellington Arch, sur Hyde Park Corner.

Là, il sera levé dans le corbillard royal pour se rendre au château de Windsor.

Une source de Buckingham Palace a déclaré hier au Sun: “L’itinéraire a été planifié en pensant au public.”

Au lieu de prendre la M4, qui serait la route la plus rapide, elle se déplacera désormais à 12 mph le long des routes A à l’ouest de Londres à Berkshire.

Cela signifie que des milliers d’autres pourront avoir un aperçu de l’action que prévu initialement.

Des équipes de nettoyeurs ont travaillé toute la nuit et au cours des 36 dernières heures pour préparer l’itinéraire en ramassant les déchets, en coupant les accotements et en lavant les routes au jet.

Le corbillard traversera d’abord Knightsbridge sur Cromwell Road, après Harrods, le Victoria and Albert Museum et le Natural History Museum.

Il continuera ensuite sur l’A4 après Earl’s Court et le pub Famous Three Kings avant de se diriger vers le rond-point de Chiswick à côté de la célèbre brasserie Fuller’s.

En continuant sur la Great West Road, il tournera ensuite sur l’A30 à Hounslow pour quitter le centre de Londres en direction de l’aéroport d’Heathrow.

Il empruntera ensuite l’A30 en direction de Staines, Surrey, où il rejoindra l’A308 en direction d’Old Windsor.

Le corbillard passera ensuite devant le site où la Magna Carta a été signée par le roi Jean en 1215.

Le célèbre champ de Runnymede est un endroit parfait pour les personnes en deuil, et plusieurs milliers de personnes devraient s’y trouver.

Pendant son séjour à Runnymede, Sa Majesté passera devant le mémorial JFK et le mémorial de l’armée de l’air qui rend hommage aux aviateurs de la Seconde Guerre mondiale.

Le corbillard traversera ensuite le village d’Old Windsor, en passant devant le pub Bells of Ouzeley Harvester et le Toby Carvery avant d’atteindre Albert Road, qui mène à Windsor et flanque le domaine royal.

À Shaw Farm Gate, sur Albert Road, le corbillard s’arrêtera pour être rejoint par le roi Charles III et d’autres membres de la famille royale avant de se rendre à The Long Walk, où des dizaines de milliers de personnes en deuil le verront entrer dans le château de Windsor.

Des détails sur l’ampleur de l’opération sont apparus hier alors que la police se préparait à la tâche de protéger les dirigeants mondiaux, des centaines de personnalités et des millions de personnes en deuil.

Le sous-commissaire adjoint du Met, Stuart Cundy, a déclaré: “En tant qu’événement unique, c’est plus grand que les Jeux olympiques de 2012, c’est plus grand que le jubilé de platine.

“L’éventail des officiers, du personnel de police et de tous ceux qui soutiennent l’opération est vraiment immense.”

M. Cundy a déclaré que les funérailles seraient la plus grande opération de sécurité mondiale jamais réalisée par le Met – avec le président américain Joe Biden parmi les dirigeants mondiaux en visite.

Tentes érigées devant Big Ben Crédit : AFP