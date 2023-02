Les fans rient alors que la vidéo de l’arbitre sprintant devant le nouvel Arsenal signant Jorginho pendant son séjour à Chelsea refait surface

Des images de Jorginho dépassé par un arbitre ont refait surface en ligne après son passage de Chelsea à Arsenal le jour de la date limite.

Après avoir raté la cible de transfert Moises Caicedo, les Gunners ont choisi de faire venir le milieu de terrain italien pour 12 millions de livres sterling en renfort de Thomas Partey alors qu’ils visent à remporter la Premier League.

Getty Jorginho est passé au nord de Londres le jour de la date limite

Cependant, alors que la star des Blues a été amenée à jouer dans l’équipe, certains fans d’Arsenal n’étaient pas particulièrement ravis du choix de leur club, avec la tendance “#EduOut” sur Twitter alors que les supporters visaient leur directeur sportif.

La fan résidente des Gunners de talkSPORT, Laura Woods, a également remis en question le rythme du joueur de 31 ans et sa capacité à suivre la jeune équipe de sa nouvelle équipe.

Et, ô surprise, le football Twitter a eu des atouts et a fourni des preuves que Jorginho pourrait être légèrement plus lent que le manager Mikel Arteta ne le voudrait.

Publié avec la légende “Jorginho n’est même pas plus rapide que l’arbitre”, un clip de quatre secondes de l’Italien revenant dans sa propre moitié lors du match nul 0-0 contre Liverpool en 2019 fait maintenant le tour.

Dans le clip, Jorginho commence à l’origine devant l’arbitre du match, Michael Oliver, faisant du jogging juste derrière le cercle central.

Mais l’officiel accélère alors rapidement le rythme alors que le ballon est porté sur le terrain au-delà d’eux, dépassant Jorginho dans le processus et laissant le vainqueur du Championnat d’Europe dans sa poussière.

première ligue Jorginho a commencé devant l’arbitre

première ligue Mais l’officiel l’a vite dépassé

première ligue Et l’a presque rattrapé alors qu’il courait vers sa propre boîte

Jorginho chronomètre ensuite et creuse plus profondément pour se pousser et suivre le jeu, mais prend un certain temps pour se rapprocher de l’arbitre.

Et en conséquence, les fans ont craqué sur Twitter.

“C’est l’énergie qu’il a mise dans la course pour moi”, a écrit un fan.

Pendant ce temps, un autre supporter a déclaré: “Ref a laissé tomber un équipement sur lui puis l’a mis sur le régulateur de vitesse”, tandis qu’un autre utilisateur a écrit: “Je me demande qui gagnerait dans une course de 100 m entre lui et [Sergio] Busquets.

Mais certains fans se sont précipités pour défendre Jorginho, l’un d’entre eux déclarant : “Un brillant milieu de terrain n’a pas besoin d’être rapide.”

Pour être juste envers Jorginho, nous ne pouvons pas tous être aussi rapides que Mykhailo Mudryk !

C’est une bonne chose qu’Arsenal ne l’ait pas fait venir pour diriger les chaînes…