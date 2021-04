Un peu plus d’une semaine après le début de la saison de la Super League chinoise, Oscar fait partie des joueurs internationaux qui aident les fans à oublier les problèmes financiers qui ont affecté la compétition avant le début.

Les récents titres internationaux se sont concentrés sur le pliage du champion Jiangsu FC, le départ de joueurs et d’entraîneurs de renom – des stars qui avaient fait de la ligue l’une des plus discutées en dehors de l’Europe – et l’imposition d’un plafond salarial strict.

Le jour de l’ouverture, cependant, et avec les supporters de retour dans les stades, la conversation est passée à Oscar alors que l’ancien international brésilien et record asiatique de signature est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à enregistrer quatre passes décisives en un match. Il l’a fait alors que le port de Shanghai a battu les Tianjin Tigers 6-1 le 22 avril.

Oscar, signé pour environ 90 millions de dollars du géant anglais de la Premier League Chelsea en 2016, a aidé Marko Arnautovic, qui a également rejoint avec beaucoup d’argent de West Ham United en 2019, marquer trois buts pour s’assurer que Hulk, l’attaquant brésilien populaire qui était l’un des nombre d’étoiles à quitter la ligue après la saison dernière, a été à peine manquée.

«C’était une performance fantastique pour l’équipe et Oscar a montré ce que nous savons tous; qu’il est toujours un joueur de première classe « , a déclaré l’entraîneur du port de Shanghai, Ivan Leko. » C’était le moyen idéal de commencer la saison même s’il reste, bien sûr, un long chemin à parcourir. «

Shanghai était à nouveau dans le groove mercredi avec Aaron Mooy, l’international australien arrivé de Brighton et Hove Albion en août dernier, mettant en place Ricardo Lopes pour aider l’équipe à gagner 3-1 contre Beijing Guoan. L’attaquant congolais Cedric Bakambu, un autre gros importateur d’Europe, a contribué à l’objectif de Pékin.

D’autres joueurs familiers aux fans du monde entier étaient également en action. L’ancienne star de Manchester United, Marouane Fellaini, est rentrée chez elle dans les dernières secondes pour donner au Shandong Taishan une victoire 1-0 sur le Guangzhou FC, huit fois champion de la ligue. Selon certaines rumeurs, Fellaini quitterait la Chine, mais il a promis son avenir au Shandong.

« Le Shandong est l’une des meilleures équipes de Chine », a déclaré la star belge. « Nous poursuivons la bonne dynamique de l’année dernière et notre moral est également très bon et je suis ravi d’être ici et j’ai hâte de vivre une belle saison. »

L’entraîneur de Guangzhou Fabio Cannavaro, qui a conduit l’Italie à la Coupe du monde 2006, est toujours privé de Paulinho car l’ancien joueur de Barcelone et du Brésil ne peut pas entrer en Chine en raison des restrictions de voyage. La pandémie mondiale signifie également que les matchs auront lieu dans deux villes pôles – Guangzhou dans le sud et Suzhou, près de Shanghai, alors que la ligue s’efforce de réduire les déplacements. Il n’y aura pas de relégation automatique car le nombre d’équipes passera de 16 à 18 en 2021.

Un autre point positif de la ligue est que si les matchs dans de nombreuses régions du monde se déroulent toujours dans des stades vides, il y avait 30000 fans à Guangzhou pour le derby entre le FC et la City le jour de l’ouverture de la saison, la plus grande foule en Chine depuis 2019.

Selon les médias, plus de 10000 billets pour le derby de la ville de Shanghai contre Shenhua le 5 mai se sont vendus en seulement quatre minutes mercredi, malgré le match se déroulant à Suzhou, à plus de 100 kilomètres (60 miles).

Oscar a déclaré qu’il était heureux que la saison 2021 soit en cours.

Avant l’ouverture de la saison, il a déclaré que 2020 «a été difficile pour tout le monde, mais il est maintenant temps pour nous de jouer».

