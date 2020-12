Pour la première fois en 266 jours, les supporters de certains clubs seront autorisés à entrer dans les stades pour les matchs de l’EFL mercredi soir.

Avec la fin du deuxième verrouillage national de l’Angleterre, le gouvernement a annoncé la semaine dernière que les équipes basées au niveau 1 auront droit à un maximum de 4000 supporters à travers la porte, avec celles du niveau 2 à 2000.

Six équipes joueront donc devant un public réduit ce soir pour la première fois depuis le déclenchement de la crise des coronavirus dans une occasion mémorable pour le football anglais.

Le match de Carlisle contre Salford City sera le premier, le match de la Ligue 2 débutant à 19h à Brunton Park, bien que le match soit limité à une capacité de 1000 car Carlisle n’a pas organisé d’épreuve pilote précédente.

À 19h45, lors du championnat, Luton contre Norwich aura également 1000 supporters présents.

Et en même temps dans League One Wycombe v Stoke, Charlton v MK Dons et Shrewsbury v Accrington se dérouleront devant 2000 fans, avec Cambridge United v Mansfield l’autre match avec une foule en League Two.

Malgré les bonnes nouvelles, le retour sur le terrain sera une expérience très différente de la façon dont les supporters s’en souviendront.

La Ligue de football a publié un code de conduite pour ceux qui ont la chance d’assister à des matchs dans les semaines à venir.