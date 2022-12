Les fans repèrent ‘Bulb’ dans le premier regard de ‘Chhatrapati Shivaji Maharaj’ d’Akshay Kumar au milieu de Memes Galore

Akshay Kumar est prêt à faire ses débuts en marathi dans Mahesh Manjrekar Vedat Marathe Veer Daudle Saat. L’acteur jouera Chhatrapati Shivaji Maharaj dans le drame d’époque prévu l’année prochaine. Le “Khiladi” de Bollywood a profité de son compte Instagram pour partager la nouvelle avec ses fans. Avec sa photo pliée devant le portrait de Chhatrapati Shivaji Maharaj, Akshay Kumar a écrit : “Aaj Marathi film Vedat Marathe Veer Daudle Saat ki tournage kar raha hoon, jisme Chhatrapati Shivaji Maharaj ji ki bhoomika kar paana mere liye saubhagya hain. Mein unke jeevan se prerna le kar aur maa Jijau ke ashirwad se mera prieas karoonga. Aashirwad banaye rakhiyega (Aujourd’hui, je commence le tournage du film marathi Vedat Marathe Veer Daudale Saat et j’ai la chance de pouvoir jouer le rôle de Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji. En m’inspirant de sa vie et des bénédictions de Mère Jijau, je vais essayer de donner mon meilleur! Envoyez-nous vos bénédictions).

Cependant, une autre vidéo, révélant le premier regard d’Akshay en tant que Chhatrapati Shivaji Maharaj, a fait surface sur Internet. L’acteur lui-même a posté la vidéo et l’a sous-titrée comme suit : “Jai Bhavani, Jai Shivaji”.

L’utilisateur de Twitter, Taran Adarsh, a également publié le premier aperçu de l’acteur de Bollywood de son prochain film Marathi qui sortira sur Diwali 2023. Depuis son partage, la vidéo a amassé plus de 480 000 vues et environ 10 000 likes sur le site de micro-blogging. Mais il semble que cela ne se soit pas bien passé avec les internautes qui ont commencé à publier des mèmes et des blagues sur les réseaux sociaux.

Au milieu des mèmes à profusion, un utilisateur a souligné la présence d’une ampoule en arrière-plan alors qu’Akshay (habillé en Shivaji Maharaj) sortait de la cour du roi. La révélation a poussé les internautes à interroger les fabricants. “Shivaji Maharaj a régné de 1674 à 1680. Thomas Edison a inventé l’ampoule en 1880. C’est Akshay Kumar jouant Shivaji”, a fait remarquer un Twitterati. D’autres l’ont appelé pour ne pas “correspondre” au rôle, contrairement à Sharad Kelkar qui serait un ‘ meilleure option.

Jetez un œil au memefest qui a suivi peu de temps après la sortie en ligne du premier regard d’Akshay Kumar sur le film dédié à Shivaji Maharaj. Le prochain film raconte l’histoire de sept vaillants guerriers qui visaient à concrétiser le rêve de Swarajya de Shivaji Maharaj. Le film sortira en marathi, hindi, tamoul et télougou.

