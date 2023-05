Les fans rendent hommage à la visite de Gordon Lightfoot à Orillia, en Ontario.

Plus de 1 000 fans ont afflué lors d’une visite publique dimanche dans la ville natale de Gordon Lightfoot, dans le centre de l’Ontario, pour dire au revoir à l’auteur-compositeur-interprète folk.

Alors que la pluie tombait, une ligne s’est développée dans la rue à l’extérieur de l’église unie St. Paul à Orillia, en Ontario, où Lightfoot a déjà chanté comme enfant de choeur.

À l’intérieur, chaque personne a eu un moment avec la légende musicale décédée alors que la ligne passait lentement devant son cercueil fermé. Il était orné d’un gros bouquet de roses rouges, ainsi que d’une seule rose.

Dans le bouquet, une carte écrite à la main par sa veuve, Kim Lightfoot, disait : « Le trésor de mon cœur ». Pendant la première heure, elle a accueilli les visiteurs près de l’endroit où ils sont entrés dans le bâtiment.

Tout au long de la visite, qui doit durer jusqu’à 20 heures dimanche, un flux continu de chansons de Lightfoot a été diffusé sur le système de sonorisation.

Deux heures après le début, la sécurité de l’événement a estimé que près de 1 700 personnes étaient passées par l’église.

Des membres du public font la queue sous la pluie à l’église unie St. Paul pour rendre hommage à Lightfoot, décédé le 1er mai. (Fred Thornhill/La Presse canadienne)

Steve Porter et son épouse, Diane Porter, étaient en première ligne à l’église à 10 h 30, deux heures et demie avant l’ouverture des portes. Ne sachant pas quelle serait la taille de la foule, ils voulaient se présenter tôt pour rendre hommage.

« J’ai l’impression d’honorer Gord à ma manière », a-t-il déclaré en faisant la queue.

« Je représente ma famille et mes ancêtres qui sont tous partis et qui l’aimaient beaucoup. »

Myeengun Henry est venu de la Première nation Chippewas de la Thames près de London, en Ontario, avec un cadeau de tabac en l’honneur de Lightfoot.

Il portait également une plume d’aigle à la main, ce qui, selon lui, était un geste symbolique de l’oiseau volant le plus haut.

« Il peut voir le plus loin et j’associe cela à Gord », a-t-il déclaré.

« Il pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir et la plume d’aigle est parfaite pour penser à Gordon. [He] envoyé la vérité à beaucoup de gens et j’ai donc beaucoup de respect pour son héritage. »

Lightfoot, photographié à Toronto en 2019, est décédé lundi à l’âge de 84 ans. (Evan Mitsui/CBC)

Antonette Dinovo et son mari, Vince Dinovo, ont voyagé à quelques heures de Markham, en Ontario, à l’extérieur de Toronto.

Antonette a déclaré qu’ils prévoyaient de visiter un magasin de disques local et de traverser Mariposa à proximité, siège du festival de musique où Lightfoot se produisait souvent.

« Je pense qu’il est important d’être ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Cela représente la perte que nous ressentons et une célébration. »

De nombreux établissements locaux ont pris ces sentiments à cœur. Plusieurs bars et l’un des magasins de disques locaux prévoyaient de reconnaître l’influence de Lightfoot à travers des performances musicales en direct ce week-end.

David LaBute, qui a conduit à quatre heures de route de Windsor, en Ontario, pour le week-end avec son ami, a déclaré que l’esprit de Lightfoot pouvait se faire sentir dans les rues de la ville.

« Il y a des hommages partout », a-t-il déclaré. « C’est vraiment agréable de voir une ville s’approprier l’un des siens. »

« Une journée émouvante », dit un ami de longue date

Rick Haynes était le bassiste de Gordon Lightfoot et un ami de longue date. Il a dit que c’était « une journée émouvante » pour lui.

« Il y a beaucoup de souvenirs liés à Gordon autour d’Orillia ici aujourd’hui, ainsi qu’à des milliers de ses fans, donc … c’est très surréaliste et poignant », a déclaré Haynes à CBC News.

REGARDER | Rick Haynes revient sur son ami de longue date Gordon Lightfoot :

Gordon Lightfoot était « un ami fidèle et bon », déclare le bassiste de longue date Rick Haynes, qui a assisté à la visite publique de son ami Gordon Lightfoot à Orillia, en Ontario, a décrit le défunt troubadour canadien comme humble et timide, un aventurier prêt à relever tous les défis et l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps.

Haynes a déclaré qu’il réfléchissait à 55 ans avec Lightfoot « et à tous les bons moments que nous avons passés, et il a dit » ça a été une super course « . »

« Ce fut un véritable honneur d’avoir travaillé pour Gordon toutes ces années », a-t-il ajouté.

Haynes a décrit son ami comme « un homme très humble », un aventurier, un philanthrope et « une personne très timide. Certaines personnes ont pris cela pour être distant ou arrogant, mais il n’était pas du tout distant ou arrogant. Il était timide et humble. . »

À 14 h, les cloches de l’église Saint-Paul ont sonné 30 fois, 29 pour l’équipage de l’Edmund Fitzgerald et une fois en l’honneur de Lightfoot.

Après la mort de Lightfoot le 1er mai, les habitants d’Orillia ont commencé à placer des fleurs sur deux monuments au chanteur dans la ville.

Samedi, un concert précédemment prévu en hommage à sa carrière à l’Opéra d’Orillia est devenu une célébration de sa vie et de sa carrière.

Ailleurs, un livre de condoléances peut être signé au Massey Hall de Toronto, un lieu où Lightfoot s’est fréquemment produit tout au long de sa carrière. Il doit être disponible de 10h à 15h

Des funérailles privées auront lieu à Orillia, où il sera enterré aux côtés de ses parents.