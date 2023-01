Les fans recherchent un “ticket en or” pour voir Gérone jouer contre Barcelone

Infirmières, femmes de ménage et étudiants se sont précipités cette semaine dans les parcs, lacs et monuments historiques de Catalogne à la recherche de billets pour le grand événement de samedi dans la région : Gérone accueille Barcelone en Liga (diffuser EN DIRECT à 10 h 15 HE aux États-Unis).

Avec une demande dépassant l’offre pour le match à l’Estadi Montilivi d’une capacité de 13 500 places, Gérone a eu une idée novatrice de donner 12 passes pour son premier match contre le Barça depuis 2019 – qui n’est que la cinquième rencontre de haut vol entre les équipes. .

Alors que Willy Wonka utilisait des friandises pour cacher les billets dorés, ce qui permettait au porteur de visiter son atelier magique dans le classique pour enfants de Roald Dahl “Charlie et la chocolaterie”, Gérone a opté pour une touche moderne. Une série de petits coffres au trésor ont été placés sur des sites remarquables dans diverses villes et villages de Catalogne, avec des indices sur leur localisation apparaissant sur l’Instagram du club tout au long de la semaine.

“L’idée est venue spontanément lors d’une réunion il y a quelques années”, a déclaré Adam Diaz, responsable de la marque à Gérone, à ESPN. “C’est un peu comme [“Charlie and the Chocolate Factory”] mais nous ne l’avons pas pris d’ailleurs vraiment. C’est un peu comme l’idée de la salle d’évasion, ou quelque chose de similaire.

“Cette année, nous avons caché les billets à Barcelone, Banyoles, Palamos, Salt et Gérone. Nous avons ensuite donné des indices à travers nos histoires Instagram et nos abonnés ont commencé à chercher les billets. Toutes les cinq minutes, nous avons fourni plus d’indices jusqu’à ce que les billets soient trouvés.”

Gérone a caché des billets pour le match à des endroits, notamment à l’extérieur de la cathédrale de la Santa Creu i Santa Eulalia de Barcelone. FC Gérone

Les indices comprennent des prises de vue aériennes et des images de drones pour aider les participants à se concentrer sur le prix. Les allusions de cette semaine ont conduit les fans, qui sont encouragés à porter les couleurs du club, à la cathédrale et au Parc Ciutadella de Barcelone ; au lac de Banyoles; à la plage de Palamos, puis de retour à Gérone, où se jouera le match de samedi. Des caméras cachées ont enregistré les fans alors qu’ils chassaient pour leur prix.

C’est la deuxième année que Gérone court “La Gran Recerca” (“The Big Search”), après ses débuts en 2019. La relégation en deuxième division et la pandémie de COVID-19 ont retardé le retour de la compétition, mais son succès initial – elle a remporté des prix de marketing en Espagne – signifiait qu’elle allait toujours revenir finalement.

Les supporters de Gérone suivaient les indices postés sur le compte Instagram du club. FC Gérone

L’attraction du Barça a fait de ce week-end le moment idéal pour cela. Seulement 60 milles séparent les deux villes et, alors que la rivalité entre les deux clubs est plus amicale qu’animique, les fans de Gérone veulent voir leurs héros locaux retourner Ousmane Dembele, Pedri & Co. à domicile (l’attaquant vedette Robert Lewandowski est au service de la dernier match d’une suspension de trois matchs).

“Un bon nombre de participants s’éloignent de leur travail, toujours dans leurs uniformes de travail, pour chercher les coffres”, a déclaré Diaz. “Par exemple, cette semaine, nous avons fait voyager des infirmières et des femmes de ménage de Gérone à Salt pour trouver les billets.”

Certains billets ont été retrouvés en moins de 10 minutes après avoir été cachés. FC Gérone

Diaz dit qu’il n’y a pas encore eu d’affrontements de colère entre les supporters trouvant les coffres en même temps, bien que le nombre de personnes à la recherche des billets ait posé des problèmes.

“Nous avons eu des gens qui nous reconnaissent et nous suivent pendant que nous essayons de cacher la poitrine”, a-t-il déclaré. “Nous devons déjà réfléchir à la manière d’augmenter la difficulté lorsqu’il s’agit de cacher les coffres car, avec tant de personnes qui le suivent maintenant, les billets sont souvent trouvés un peu plus de 10 minutes après le lancement du premier indice.”

Les deux dernières visites de Barcelone se sont soldées par des victoires 2-0 et 3-0. Gérone, cependant, espère une surprise cette fois-ci. Le club, qui appartient en partie au City Football Group – propriétaires de clubs du monde entier, dont Manchester City, champion de Premier League – occupe le 11e rang de la Liga et peut déjà se vanter d’un match nul 1-1 contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu. cette saison.

Mais ils devront faire plus que résoudre quelques indices pour se frayer un chemin à travers la défense du Barça; L’équipe de Xavi Hernandez n’a concédé que six fois en 17 matches de championnat cette saison, gardant 13 draps propres, donc marquer une toute première victoire en championnat contre le Barça serait un résultat à chérir pour tous les fans de Gérone.