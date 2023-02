Les fans recevront 2 billets gratuits pour Anupam Kher-star s’ils font CECI

L’acteur de Bollywood Anupam Kher a récemment annoncé qu’Instagram avait lancé un filtre spécial pour son prochain film, Shiv Shastri Balboa, qui met également en vedette Neena Gupta. Ce filtre a des lunettes funky avec des yeux de tigre et ce n’est pas la seule chose qui est cool avec ce filtre. Un carlin mignon nommé Casper apparaîtra lorsque vous hocherez la tête et vous donnerez un commentaire sur votre apparence avec le filtre activé et il sera lié d’une manière ou d’une autre au contexte du film.

Pour l’intérêt des gens, en lançant le filtre sur son compte Instagram personnel, Anupam Kher a annoncé qu’il offrirait des billets gratuits pour le film Shiv Shastri Balboa aux heureux gagnants qui publient leurs photos et bobines en utilisant le filtre sur leurs réseaux sociaux. Il a demandé aux fans de ne pas oublier de le taguer (@anupamkher) sur Instagram pour avoir une chance de gagner 2 billets pour Shiv Shastri Balboa.





Plus tôt, alors qu’il parlait à DNA, Anupam a révélé qu’il jouait l’avocat, l’homme politique et l’activiste des droits de l’homme Harvinder Singh Phoolka alias HS Phoolka à Nirmat. Partageant son point de vue sur le film, Kher a ajouté: “C’est un film brillant et bien écrit basé sur les émeutes de 1984. J’ai vraiment hâte de le voir.” Pour les non-initiés, HS Phoolka est connu pour avoir mené “l’une des batailles juridiques les plus longues et les plus tortueuses” pour obtenir justice pour les victimes des émeutes anti-sikhs de 1984.

Au cours des trois décennies de sa glorieuse carrière, Shiv Shastri Balboa est la première production de Kher. L’acteur a révélé ce qui l’avait poussé à soutenir Shiv Shastri Balboa en tant que producteur également. “Ajayan (Venugopalan, réalisateur) m’a envoyé le script, et quand je l’ai lu, j’ai réalisé que je devais aller au-delà du simple fait d’être un acteur dans ce projet. J’avais confiance dans le script, et j’ai réalisé que si le script se traduisait correctement dans le film, cela touchera sûrement le cœur de tout le monde. Ainsi, j’ai proposé que ma société soutienne également la vision. Il est important de soutenir un film, non seulement en étant un acteur, mais aussi en apportant toute la société et son expérience à il.

Réalisé par Ajayan Venugopalan, avec Anupam Kher, Neena Gupta, Jugal Hansraj, Nargis Fakhri, Sharib Hashmi, Présenté par UFI Motion Pictures Pvt Ltd — Kishore Varieth, Anupam Kher Studios et Tarun Rathi, Producteur : Kishore Varieth, Producteur exécutif : Ashutosh Bajpay