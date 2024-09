Les fans réagissent avec choc et déception lorsque Dave Grohl admet avoir eu un enfant hors mariage

« J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon », a déclaré la rock star dans sa déclaration publique.

Les Foo Fighters homme de tête Dave Grohl s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il était devenu père d’une petite fille « en dehors » de son mariage avec Jordyn Blum.

Mardi, l’homme de 55 ans a écrit sur le réseau social : « Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. »

Il a ensuite fait référence à sa femme depuis 21 ans et à leurs trois filles, Violet, 18 ans, Harper, 15 ans et Ophelia, 10 ans.

« J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de la considération que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble », a-t-il conclu.

L’ancien batteur de Nirvana et Blum, 48 ans, se sont mariés dans leur maison de Los Angeles le 2 août 2003.

Grohl n’a révélé aucun détail sur la mère de sa nouvelle fille.

Les fans ont partagé leurs réactions à la nouvelle choquante, car Grohl a déjà reçu le titre officieux de « Le gars le plus gentil du rock ».

Dave Grohl n’est pas non plus un tricheur !! Reste-t-il des hommes bons dans ce monde ?!😫 — Charlotte♡ (@CharlAldisx) 10 septembre 2024

QU’EST-CE QUE TU VEUX DIRE, DAVE GROHL A TROMPÉ SA FEMME ET A EU UN BÉBÉ HORS DE SON MARIAGE C’est vraiment nul, je l’admirais vraiment — Owen (@skippyspacef1sh) 10 septembre 2024

Dave Grohl a eu une liaison et vient de lâcher cette bombe : il a maintenant un enfant avec une autre femme sur Instagram, sans prévenir ??? quoi ????? — Gillian Murphy (@punkfrenchtoast) 10 septembre 2024

PAS DAVE GROHL TROMPANT SA FEMME ET AURANT UN BÉBÉ EN DEHORS DE SON MARIAGE ! pic.twitter.com/LaxyqLWQY7 — V (@vnogueira09) 10 septembre 2024

Dave Grohl trompant sa femme et ayant eu un bébé en dehors de son mariage n’était pas sur ma putain de carte de bingo 2024 — nat 🖤 (@natpetitt) 10 septembre 2024

Le fait que Dave Grohl soit un tricheur et qu’il ait eu un bébé entier en dehors de son mariage alors que ses propres enfants sont adolescents est TRÈS décevant. — Ella – ◟̽◞̽ (@sweetlouiex) 10 septembre 2024

de toutes les rock stars, je m’attends à ce qu’elles trompent leur femme, Dave Grohl n’en faisait pas partie et surtout pas à ce qu’il ait un enfant — Sophie (@sophie54055731) 10 septembre 2024

Tu ne peux même pas faire confiance à ce foutu Dave Grohl, j’abandonne — Sarah (@idlewildgirl) 10 septembre 2024