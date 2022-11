Les fans réagissent après que le Japon soit venu par derrière pour étourdir l’Allemagne

La Coupe du Monde de la FIFA en cours a vu des matchs mémorables en seulement quatre jours alors que l’Arabie saoudite a produit l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du tournoi en battant l’Argentine mardi, une autre équipe asiatique a rejoint ses traces pour étourdir une équipe de premier plan pour choquer le football. monde. Le Japon est revenu par derrière pour battre les géants européens de l’Allemagne mercredi 2-1 pour écrire l’histoire au Khalifa International Stadium.

Le Japon a riposté avec deux buts tardifs grâce à Ritsu Doan et Takuma Asano pour étourdir l’Allemagne quadruple championne qui a illuminé le Qatar alors que les fans japonais étaient sur le nuage 9 après la performance mémorable.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le match a commencé avec des joueurs allemands se couvrant la bouche lors de la photo d’équipe mercredi pour montrer leur désaccord face au refus de la FIFA d’autoriser les brassards sur le thème de l’arc-en-ciel.

L’Allemagne de Hansi Flick a dominé la première moitié du match alors que le milieu de terrain Ikay Gundogan a marqué le but sur penalty pour donner une avance rapide à son équipe. Cependant, le scénario a complètement changé en seconde période où le Japon a joué au football contre-attaquant pour tester à plusieurs reprises le gantier allemand Manuel Neuer.

Mais le Japon s’est accroché et a égalisé grâce au remplaçant Doan à la 75e minute.

Takuma Asano a ensuite effectué un revirement remarquable huit minutes plus tard, fracassant le ballon à la maison pour envoyer le banc japonais et ses fans bruyants en délire.

Les fans sur Twitter sont devenus fous après avoir été témoins d’un autre bouleversement majeur lors de la Coupe du monde du Qatar.

“Les joueurs se sont réunis en une seule équipe, nous nous sommes bien préparés et nous sommes restés fidèles, et c’est ce qui a mené à la victoire”, a déclaré le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu.

“Beaucoup de nos fans sont venus à Doha et ils étaient derrière nous pour nous pousser. Je veux que nous gardions la tête froide après cela et regardons ce que nous aurions pu faire mieux et cherchons à gagner le prochain match.”

L’avenir de l’Allemagne en Coupe du monde est à nouveau en jeu, avec des matchs à venir dans le groupe E contre l’Espagne et le Costa Rica.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici