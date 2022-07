Les fans réagissent à l’échec de Darwin Nunez lors de Liverpool contre Manchester United

Manchester United et Liverpool ont disputé leur premier match de pré-saison mardi après-midi.

L’affrontement, quelque peu surprenant, a vu Liverpool battu par ses rivaux amers par un score de 4-0.

Jadon Sancho a ouvert le score après 12 minutes, Fred, Anthony Martial et Facundo Pellistri ajoutant les trois buts restants.

L’une des meilleures chances de Liverpool ce jour-là est survenue après 87 minutes et est revenue à leur nouvelle recrue, Darwin Nunez.

Mohamed Salah a frappé le poteau de Manchester United depuis le bord de la surface, le ballon tombant ensuite sur Nunez qui avait un but ouvert à viser.

Cependant, le tueur à gages, qui sera le 4 de la Premier Leaguee-le joueur le plus cher une fois les add-ons rencontrés, est allé dans le ciel son coup.

Cela a conduit de nombreux fans à se tourner vers les réseaux sociaux pour se moquer de Nunez/Liverpool :

Sérieusement, comment Darwin Nunez peut-il rater cette chance. Même Messi réglera celui-ci, et c’est un joueur fini pic.twitter.com/4u8R5RTQwr

Si Darwin Nunez a raté ça, la seule chose qu’il ajoute à Liverpool, ce sont des cheveux et des tatouages ​​​​chic que je pense que Firmino avait déjà pic.twitter.com/2GzwVBMuAN

Les fans de Liverpool ont forcé le débat Nunez vs Haaland lol

Ils ont comparé Darwin nunez à HAALAND non monsieur vous avez l’uruguayen LAKAKA/Central cee @mancityhardcore

Une bonne saison et un certain homme tentent de forcer Nunez à un débat avec Haaland et leur homme

— CFC Sensei (@AlbertAdjin) 12 juillet 2022