Les fans racontent comment Show les a aidés à lutter contre leurs problèmes personnels

La réunion des AMIS a fait les gros titres depuis que le favori des fans de près de 2 heures a été diffusé sur HBO Max et partout ailleurs dans le monde. Le spectacle a eu une influence sans précédent, quelque chose qui ne ressemble à aucune autre référence de la culture pop et le spectacle a connu une glorieuse décennie. Mais ce que les acteurs, l’équipe et les réalisateurs n’auraient jamais imaginé, c’est comment l’avènement du streaming l’a amené à des niveaux entièrement nouveaux. Avec de plus en plus de jeunes regardant l’émission des années après sa sortie, il y avait une demande croissante de regarder à nouveau les six stars – Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Mathew Perry et Matt LeBlanc-ensemble.

Parmi les nombreux segments que le spécial retrouvailles a emballés, un particulier était uniquement dédié aux fans de la série. Les amoureux des AMIS du monde entier ont partagé comment le spectacle les a aidés à faire face à leurs problèmes personnels, à la dépression, à la faible estime ou à accepter leur sexualité.

Et l’une des premières personnes à parler était une fan indienne, Pabitra. Il a expliqué comment son père avait été diagnostiqué avec une maladie terminale appelée MND (Motor neurone disease). Pabitra a expliqué comment cela l’a presque brisé en voyant son père se rapprocher de la mort. « Peu importe la douleur ou l’anxiété que vous ressentez, un écran jouant à Friends était tout ce dont vous aviez besoin pour vous faire rire », explique Pabitra.

Nancy du Ghana a également parlé de la façon dont elle luttait contre la dépression et était dans un endroit sombre et ne pouvait même pas parfois se résoudre à manger ou à sortir et comment le spectacle aidait. « C’est devenu une raison pour moi de me réveiller tous les jours, car j’avais l’impression d’avoir des amis autour de moi tous les jours. »

Ricardo d’Allemagne a également parlé de se réconcilier avec sa sexualité lorsqu’il a réalisé qu’il voulait imiter la coiffure emblématique de Rachel Greene de Jennifer Aniston.

Liza du Mexique a expliqué à quel point la série et ses personnages se sentaient familiers alors que c’était la seule chose à laquelle elle rentrait à la maison tous les soirs. « C’étaient mes amis puisque je n’en avais pas », dit-elle.

Nancy a terminé en disant comment les créateurs et les acteurs de la série devraient connaître le type d’impact que la série a eu dans le monde.

Plusieurs célébrités célèbres, dont David Beckham, le groupe BTS, les acteurs Kit Harrington, Mindy Kaling parmi tant d’autres, ont également expliqué comment la série les a aidés à s’identifier aux personnages.

Kim Nam-joon, mieux connu sous son nom de scène RM et membre du groupe sud-coréen BTS, a raconté comment il a grandi en regardant Friends et a appris l’anglais grâce à cela.

Parmi les autres acteurs qui faisaient partie du spectacle, Tom Selleck a passé quelques instants dans le rôle de Richard. La légende hollywoodienne Elliot Gould et Christina Pickles, qui jouaient Jack et Judy Geller, étaient présentes dans le public. James Michael Tyler ou Gunther sont apparus sur Zoom. Cependant, la meilleure apparition a été celle de Maggie Wheeler, qui a de nouveau illuminé la pièce en tant que Janice.

