Les fans qui reviennent à ISL cette saison auront un impact massif, déclare Sunil Chhetri

Le capitaine de l’équipe nationale indienne de football, Sunil Chhetri, est ravi d’accueillir à nouveau les fans dans les stades du pays lors de la Super League indienne (ISL) 2022-23. L’attaquant du Bengaluru FC pense que les supporters dans les tribunes joueront un rôle majeur dans la création d’une atmosphère vibrante pour que les joueurs mettent leur meilleur pied en avant.

Les organisateurs de l’ISL Football Sports Development Limited (FSDL) ont annoncé jeudi le calendrier de l’ISL 2022-23 avec le coup d’envoi de la ligue le 7 octobre à Kochi avec les Kerala Blasters affrontant le Bengale oriental.

Pour permettre à davantage de fans et de familles d’assister et de regarder leurs équipes en action, la majorité des matchs de l’ISL se dérouleront le week-end. Chaque Matchweek est programmé entre les jeudis et les dimanches cette saison.

« Les fans auront un impact énorme cette saison, surtout pour nous. Je pense que toutes les équipes ont eu du mal à ne pas jouer avec les fans qui ne pouvaient pas être dans les stades. Mais s’il y a une équipe qui a le plus lutté, c’est de loin nous. Nous sommes donc ravis que les fans reviennent cette saison et c’est la meilleure nouvelle pour une équipe comme la nôtre », a déclaré Chhetri.

Les fans de tout le pays seront de nouveau accueillis dans les tribunes après une interruption de deux ans. La finale de la saison dernière à Goa était le premier match avec des fans présents après que la ligue se soit déroulée à huis clos pendant deux saisons en raison de la pandémie.

Chhetri, qui est également le meilleur buteur indien de la ligue avec 51 buts, est très heureux d’affronter les Kerala Blasters loin de chez lui en raison du soutien intrigant des fans à Kochi. “J’ai hâte de jouer contre les Kerala Blasters à l’extérieur. Le simple fait de jouer au stade contre tous les fans est une expérience », a déclaré le skipper du Bengaluru FC.

Le Bengaluru FC est connu pour avoir l’un des fans les plus voraces, dirigé par le groupe West Block Blues. Skipper Chhetri a toujours cru que le club et ses fans partagent un lien spécial, qui sont des habitués du stade pour les matchs à domicile et à l’extérieur depuis 2013.

Avec les supporters jouant un rôle énorme dans le football indien, l’ISL retourner dans les dix salles à travers le pays suscitera l’intérêt des fans des 11 clubs. La plus grande rivalité d’Asie entre l’ATK Mohun Bagan et le Bengale oriental se tiendra pour la première fois à Kolkata à l’époque de l’ISL, les deux manches étant prévues les 29 octobre et 25 février de l’année prochaine.

