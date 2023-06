Les fans qui maltraitent les arbitres doivent le devenir aux États-Unis

DEPTFORD, NJ –

La publication d’avril sur Facebook ne ressemblait guère à une nouvelle nationale à l’époque pour le président de la petite ligue de Deptford, Don Bozzuffi. Il avait perdu patience lorsque deux arbitres ont démissionné à la suite d’abus persistants des spectateurs. Il a donc rédigé un code de conduite mis à jour.

Il précisait: Tout spectateur jugé en infraction serait banni du complexe jusqu’à ce que trois missions d’arbitrage soient terminées. Sinon, la personne serait exclue de toutes les installations sportives pour les jeunes de Deptford pendant un an.

En termes classés G (contrairement à ceux qui vous feront jeter), le mandat veut juste que les parents d’hélicoptères se calment. Aucun enfant de 9 ans ne se souviendra, en tant qu’adulte, d’avoir été en sécurité ou d’avoir joué au bang-bang au début. Mais quelle serait la profondeur de regarder papa se faire jeter hors du jeu et banni pour mauvaise conduite ?

La ligue ne veut rien savoir. « Jusqu’à présent, cela fonctionne comme je l’avais espéré et a juste été dissuasif », a déclaré Bozzuffi, 68 ans.

Le problème, cependant, ne se limite pas à Deptford et à sa poignée de parents indisciplinés. Les explosions de mauvais comportements lors d’événements sportifs pour les jeunes ont eu des conséquences effrayantes pour les officiels à tous les niveaux de la jeunesse. Choisissez une ville, n’importe quelle ville, et il y a des adultes qui agressent des arbitres ou poursuivent des arbitres dans des parkings à la recherche d’un combat, tous disponibles sur le flux social de votre choix.

Les vidéos apparaissent presque chaque semaine : des exemples ineptes de comportement agressif envers les fonctionnaires. Comme en janvier, lorsqu’un arbitre de basket-ball de Floride a reçu un coup de poing au visage après un match. Ou le mois dernier, lorsqu’un jeune entraîneur de baseball enragé a pris d’assaut un terrain de baseball en Alabama et a fait tomber un arbitre au sol. D’autres adultes et enfants ont tenté de briser la mêlée qui a eu lieu lors d’un match – lors d’un tournoi de 11 ans et moins.

Jim McDevitt a travaillé comme arbitre bénévole de Deptford pendant 20 ans. Mais il aura 66 ans ce mois-ci et n’appellera pas les matchs beaucoup plus longtemps. Il se demande d’où viendra la prochaine génération de fonctionnaires, surtout lorsque la description de poste comprend peu de salaire et beaucoup de conneries.

L’arbitrage des jeunes est en crise. Selon une enquête réalisée en 2017 par l’Association nationale des officiels du sport, près de 17 500 arbitres interrogés ont déclaré que les parents causaient le plus de problèmes d’esprit sportif à 39 %. Les entraîneurs sont arrivés à 29 % et les fans à 18 %.

Barry Mano a fondé l’association il y a quatre décennies pour défendre les jeunes officiels. Mano, dont le frère Mark était arbitre de la NBA, a vu la conduite des fans devenir « bien pire » qu’il n’aurait pu l’imaginer.

« Le sport, c’est tout simplement la vie avec le volume augmenté », déclare Mano. « Nous sommes devenus plus bruyants et plus impétueux. Nous voulons toujours un deuxième avis sur les choses. C’est là que la culture est allée. Je ne pense pas que nous soyons aussi civils que nous l’étions l’un envers l’autre, et cela se joue dans le sites sportifs. »

À Deptford, les choses semblent fonctionner – du moins pour attirer des arbitres non obligatoires. Bozzuffi dit que depuis que sa règle a fait la une des journaux nationaux, trois arbitres ont rejoint la ligue et plus de volontaires veulent être formés.

Et ceux qui pourraient être condamnés à umping ? McDevitt le dit moins délicatement. « Nous verrons comment leur sphincter se sent quand ils doivent faire un appel serré et que les parents crient et hurlent après eux. »

Les éliminatoires de la Deptford Little League, une période où les tensions montent, sont en cours, et Bozzuffi a exhorté ses arbitres à faire preuve de retenue. Bozzuffi, qui a été président de la ligue pendant 14 ans et connecté à la ligue pendant 40 ans, ne veut pas qu’un fan soit expulsé. Il veut juste les faire réfléchir.

Pour beaucoup, chaque « coffre-fort! » lorsque l’étiquette est manquée, chaque frappe appelée sur un terrain sous les genoux est une raison de plus de faire sauter un fusible dans une culture sportive pour les jeunes pleine de frais élevés pour les équipes de ligue et de voyage qui ont déjà renforcé l’attachement financier et émotionnel et encouragé un sens des parents comme des électeurs qui ont le droit d’être écoutés.

Et cela attire l’attention tout au long de la chaîne de baseball des jeunes. Le président de la Petite Ligue, Stephen D. Keener, a déclaré ceci : « Nous félicitons les bénévoles de la Petite Ligue du canton de Deptford d’avoir proposé une solution créative et amusante pour mettre en lumière l’importance de traiter tout le monde avec respect, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Petite Ligue. champ. »

D’ACCORD. Mais voici les petits caractères.

Au-delà des gros titres qui suggèrent que le père fumant n ° 1 va recevoir l’appel des gradins et commencer soudainement à sonner la grève trois, il y a ceci: c’est trop d’efforts. Les risques! Les problèmes de sécurité potentiels ! L’assurance!

Bozzuffi et le maire de la ville enseignent un cours de certification de sécurité de trois heures que chaque contrevenant doit suivre avant de recevoir une affectation d’arbitre. Les arbitres débutants doivent réussir une vérification des antécédents et suivre un cours en ligne sur les commotions cérébrales. Après tout cela, un véritable arbitre qualifié serait posté à côté de l’arbitre de remplacement pour assurer la précision et l’équité.

Ce n’est pas encore arrivé.

« La première personne à qui nous devons faire cela, personne d’autre ne va contester cela », a déclaré Bozzuffi. « Personne ne veut vivre tout cela. »

Donc pour l’instant, du moins lors d’une récente nuit de semaine à Deptford, parents, grands-parents et amis se sont bien comportés. Parent Dawn Nacke a trouvé injuste que la ville soit qualifiée de « parents odieux alors que nous ne nous soucions que de nos enfants ».

« Nous savons qu’ils arbitrent gratuitement, mais parfois de mauvais appels sont faits et ils nous coûtent le jeu », a-t-elle déclaré.

A-t-elle déjà été coupable de trop sauter?

« Mouthy, oui. Mais nous devons tous nous mordre la langue ici à cause de la nouvelle règle », a-t-elle déclaré. « Je dois juste me taire davantage. Ça m’a fait peur. Je suis plus en colère qu’ils nous appellent des parents odieux. Cela m’a vraiment bouleversé quand je l’ai lu dans les nouvelles. Mais c’est leur règle et je vais suis le. »

Exactement comme Deptford l’a rédigé.