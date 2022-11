Les fans protestent contre la star de la NBA après le scandale de l’antisémitisme

Kyrie Irving a tweeté un lien vers un film controversé la semaine dernière

Lundi soir, des fans de basket-ball juifs ont organisé une manifestation contre la star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, en portant des t-shirts “Lutter contre l’antisémitisme” sur les sièges du terrain lors du match de son équipe contre les Indiana Pacers.

Les Nets n’ont remporté que leur deuxième victoire de la saison en battant leurs visiteurs 116-109 et en passant à 2-5.

Au cours du premier trimestre, cependant, les diffuseurs ont capturé au moins cinq fans avec des t-shirts noirs “Fight Antisemitism” au premier rang du Barclays Center de Brooklyn, un arrondissement qui contiendrait environ la moitié de la population juive de New York qui dépasse 1 million. .

Les hommes du groupe portaient des couvre-chefs juifs traditionnels de kippa, les manifestants auraient reçu un coup de pouce d’Irving à un moment du match.

Les gens étaient sur le terrain lors du match des Nets portant des chemises “Fight Antisemitism”, ceci à la suite de la récente promotion par Kyrie Irving d’un film antisémite sur les réseaux sociaux pic.twitter.com/GRCtDDHXCu – Rapport sur le blanchisseur (@BleacherReport) 1 novembre 2022

Irving a été dans l’eau chaude en raison de tweeter un lien vers le film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​jeudi dernier. Le film a été largement qualifié d’antisémite.

Irving a depuis supprimé son tweet, mais lors d’une conférence de presse animée après le match samedi, il a défendu son droit de partager le lien et a juré : « Je ne vais pas renoncer à quoi que ce soit en quoi je crois. Je vais seulement devenir plus fort parce que je ne suis pas seul. J’ai toute une armée autour de moi.

« Ai-je fait quelque chose d’illégal ? Ai-je blessé quelqu’un ? Ai-je fait du mal à quelqu’un ? Est-ce que je sors et dis que je déteste un groupe spécifique de personnes ? » Irving a également demandé de manière rhétorique.

Irving a été condamné par le propriétaire des Nets, Joseph Tsai, la franchise et la ligue qui ont dénoncé les discours de haine.

L’entraîneur des Nets, Steve Nash, a confirmé que l’équipe avait parlé à Irving ce week-end et a déclaré lundi que la controverse prévoyait “une opportunité pour nous de grandir et de comprendre de nouvelles perspectives.”

“Je pense que l’organisation essaie d’adopter cette position ou ils peuvent communiquer à travers cela, et essayer de tous sortir dans une meilleure position et avec plus de compréhension et plus d’empathie pour chaque côté de ce débat et de cette situation”, Nash a expliqué.

Manquant la plupart des matchs de la saison dernière en raison de son refus de se faire vacciner, qui se heurtait à un mandat de New York City Covid, Irving pourrait en être à son dernier mandat avec les Nets après cette dernière controverse.

La franchise a eu la chance d’offrir au joueur de 30 ans une prolongation de contrat hors saison cet été, mais a refusé, ce qui signifie que le garde deviendra un agent libre après la fin de la campagne 2022-2023 des Nets.