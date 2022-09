Près de 75 ans après que le Sino-Canadien Larry Kwong ait franchi la barrière des couleurs dans la LNH, un groupe de partisans dévoués fait pression pour qu’il soit intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du hockey (HHOF).

Kwong est né à Vernon, en Colombie-Britannique, et a été reconnu pour ses talents de joueur de centre, menant son équipe de hockey mineur à un championnat provincial à l’âge de 16 ans.

En 1948, en tant que meilleur buteur de la ligue mineure New York Rovers, Kwong a été appelé par les Rangers de New York et a joué un quart de travail à la fin de la troisième période lors d’un match contre les Canadiens de Montréal à l’ancien Forum de Montréal.

La décision des Rangers de mettre Kwong sur la glace est maintenant largement considérée comme un coup publicitaire, mais avec ce quart de travail de 60 secondes, Kwong est devenu la première personne de couleur à jouer dans la LNH.

Larry Kwong alias “King Kwong” L’incroyable histoire du premier joueur non blanc de la LNH.

Sa carrière dans la LNH a cependant été de courte durée, les Rangers renvoyant Kwong chez les mineurs après le match.

Déçu par son bref passage dans la LNH, Kwong a quitté les Rangers pour jouer au hockey professionnel au Québec, affrontant des joueurs comme la légende du hockey Jean Béliveau. En 1957, Kwong a déménagé en Europe où il a joué et entraîné au hockey pendant plus de 15 ans.

Kwong est décédé en 2018 à l’âge de 94 ans.

Partager l’histoire de Kwong

C’est une histoire que le professeur d’école élémentaire Chad Soon raconte à ses élèves depuis plus d’une décennie dans la ville natale de Kwong, Vernon.

“Je veux juste continuer à partager cette histoire parce qu’en tant qu’enseignante, je vois vraiment à quel point c’est inspirant pour les enfants”, a déclaré Soon.

Bientôt appris Kwong de son grand-père. Il a contacté Kwong après avoir déménagé à Vernon, développant finalement une amitié étroite avec Kwong, qui avait alors la fin des années 80 et vivait à Calgary.

Larry Kwong a joué au hockey junior en tant que centre des Trail Smoke Eaters de 1941-1942 à Trail, en Colombie-Britannique (Radio-Canada)

“Larry était très modeste. C’était le problème avec sa génération et la génération de mes grands-parents … ils ne parlaient pas de la discrimination à laquelle ils étaient confrontés”, a déclaré Soon.

“Il portait toujours un sourire, malgré toutes les choses auxquelles il était confronté – tous les traitements méchants, il ne s’est jamais laissé arrêter.”

En 2013, Soon a aidé à mener une charge pour que les contributions de Kwong soient reconnues au Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique cette année-là.

Enchère d’induction HHOF

Now Soon fait partie du groupe de supporters de Kwong appelant à son intronisation en tant que bâtisseur dans la classe 2023 du Temple de la renommée du hockey.

En cas de succès, Kwong se joindra à un groupe exclusif de joueurs de hockey, d’entraîneurs et de cadres dans la catégorie des bâtisseurs, dont Willie O’Ree et Herb Carnegie, d’autres joueurs de couleur qui ont contribué à diversifier le jeu de hockey.

Chad Soon a lancé une pétition pour que les réalisations de Larry Kwong au hockey soient reconnues par le Temple de la renommée du hockey. (Tchad Bientôt)

Une pétition en ligne appelant à l’intronisation de Kwong au HHOF a recueilli plus de 1 000 signatures en moins d’une semaine.

Il a été lancé par Chris Woo, qui gère un site Web et une page Instagram défendant les réalisations des joueurs de hockey d’origine asiatique d’où il vit en Californie.

“Une année spéciale pour tout ce qui concerne Larry Kwong”

« Au cours des dernières années, la LNH et le hockey en général ont fait d’énormes progrès dans la célébration de la diversité », a déclaré Woo, ajoutant : « 2023 représente une année importante car ce serait le 75e anniversaire du match historique de Larry avec les Rangers de New York. , si Larry était encore en vie, cela aurait été son 100e anniversaire, donc 2023 marque vraiment une année spéciale pour tout ce qui concerne Larry Kwong.”

Larry Kwong a parlé à CBC en 2013 de sa vie dans le hockey et du racisme auquel il a été confronté en cours de route. (Radio-Canada)

Faire entrer Kwong dans le HHOF ne sera pas une mince affaire. Seules une ou deux personnes sont intronisées comme bâtisseurs chaque année après un vaste processus électoralqui consiste à être nominé par l’un des 18 membres du comité de sélection.

“Ce sera un processus incroyablement difficile”, a déclaré Moezine Hasham, qui a siégé au comité d’inclusion du hockey pour les jeunes de la LNH de 2019 à 2021 et dirige l’organisation caritative Hockey 4 Youth.

Hasham a grandi en Colombie-Britannique et dit qu’il a été inspiré par l’histoire de Kwong en tant que jeune joueur d’origine sud-asiatique.

L’histoire de Kwong inspire les jeunes

Hasham espère utiliser ses relations dans le monde du hockey pour promouvoir l’histoire de Kwong.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est faire de notre mieux et rassembler tout ce dont nous avons besoin pour montrer Larry tel qu’il était, non seulement en tant que joueur de hockey, mais en tant que personne qui a redonné à sa communauté, qui a redonné au Canada, qui a redonné en Suisse », a-t-il déclaré.

Avoir des modèles comme Kwong reconnus aux plus hauts niveaux du hockey est important pour diversifier davantage le sport et en faire quelque chose que tous les enfants canadiens peuvent se voir jouer, a-t-il déclaré.

“Cela incitera les jeunes à croire qu’ils font partie du jeu, qu’ils ont toujours fait partie du jeu.”