Les fans pleurent Lisa Marie Presley, fille du roi, à Graceland

Il n’était pas immédiatement clair vendredi ce qui avait causé la mort de Mme Presley. Sa mère, Priscilla Presley, a déclaré jeudi dans un communiqué que sa fille avait reçu des soins médicaux mais n’a pas partagé plus d’informations. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue”, a déclaré Mme Presley. “Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde.”