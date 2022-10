“Les fans peuvent huer, crier, crier ou pleurer. Je m’en fous” : Randy Brown, combattant de l’UFC

Le combattant poids welter de l’UFC Randy Brown, qui a atteint une bonne forme grâce à sa séquence de victoires, s’est entretenu avec News18 dans une exclusivité avant son combat contre le Brésilien Francisco Trinaldo.

L’ancien champion du Ring of Combat, âgé de 32 ans, s’est ouvert sur une multitude de problèmes allant de la façon dont il aborde ses combats, fier de son héritage, comment il est entré dans le monde du MMA et nous donne également un aperçu de la personne. au-delà des limites du ring.

A LIRE AUSSI| Résultats WWE SmackDown: le match Austin Theory contre Drew McIntyre a abouti à une action par équipe à six hommes

Après une séquence de 3 victoires consécutives, à quel point êtes-vous confiant dans le combat contre Francisco Trinaldo?

Je suis toujours assez confiant. Je suis très confiant d’y aller avec Trinaldo et c’est un vétéran. Il est là depuis longtemps. C’est quelqu’un que je regarde depuis que je commence à jouer. Alors oui, je suis convaincu que j’irai là-bas et que je ferai ce que je fais.

Après votre victoire contre Khaos Williams, par décision partagée, vous avez dit “c’est un garçon dangereux”, il vous a fait tomber une fois au 3ème tour, mais vous êtes sorti vainqueur, quels ont été selon vous les domaines clés où le combat a été gagné /perdu?

Confiance en mes capacités, en ma technique, confiance en mes compétences pour que vous sachiez qu’il m’a laissé tomber, c’était un renversement éclair. Je n’étais pas vraiment blessé. Je me suis relevé et j’ai juste eu la confiance nécessaire pour continuer à reprendre là où je m’étais arrêté

Les encouragements/huées des fans ont-ils un impact sur les combattants et sur l’issue du combat ?

Ils pouvaient huer, ils pouvaient crier, ils pouvaient hurler, ils pouvaient pleurer. Je me fous de ce qu’ils font. Ils n’ont rien à voir avec moi et m’ont renversé en ce moment. Vous savez, mes compétences et mes capacités n’ont rien à voir avec ce qu’ils doivent faire dehors, crier. Ils pourraient crier tout ce qu’ils veulent. Je suis en train de faire la chose, donc les cris n’ont rien à voir avec le fait que je fasse la chose. Alors c’est juste ça.

En regardant la liste de l’UFC, vous ne voyez pas trop de noms de la Jamaïque, qu’est-ce que ça fait d’être l’un des rares combattants de l’UFC à représenter la Jamaïque ?

Ça me rend fier, tu sais, ça me rend fier. Et pas seulement l’un des rares représentant, vous savez, l’une des personnes qui ont encore cela intact, vous savez, en contact avec les gens et en contact avec, vous savez, à la maison. J’y retourne constamment, j’y ai des biens et ma famille y est. Je suis en Jamaïque au moins deux fois par an, donc ça fait du bien. C’est bon de pouvoir aller là-bas et de s’entraîner et d’être simplement parmi les gens et de ramener cette énergie dans l’octogone et de représenter tout le monde.

Quelle est l’histoire derrière votre surnom, ‘Rudeboy’ ?

Il n’y a pas d’histoire, donc c’est culturel. C’est drôle que tu poses cette question en étant l’un des rares combattants jamaïcains de l’UFC. Rudeboy signifie simplement jeunesse en difficulté. Vous savez, quand je me suis lancé là-dedans, à l’époque, à un jeune âge, j’étais un petit garçon grossier. Tu sais ce que je veux dire? J’étais un petit fauteur de troubles qui courait partout donc, ça vient de là. Vous savez, c’est plus culturel qu’autre chose. Tu sais, Rudeboy, c’est un peu comme un terme d’affection, en Jamaïque.

La division poids welter est l’une des divisions les plus excitantes de l’UFC, pensez-vous qu’un W contre Francisco Trinaldo vous aidera à entrer dans le top 15 du classement ?

Je pense que oui, je veux dire, j’ai cinq ans et un dans mes six derniers, ma seule défaite revient au numéro six à l’époque, tu sais? Alors maintenant, il est comme le numéro huit, je crois, vous savez. Alors oui, je pense que mes capacités parlent d’elles-mêmes, mes compétences parlent d’elles-mêmes, et si vous savez ce que vous regardez, vous pouvez dire clairement que je suis un combattant du top 15.

Étant l’un des combattants les plus grands de la division, associé à votre frappe efficace, vous êtes une force avec laquelle il faut compter, mais y a-t-il un aspect de votre arsenal que vous aimeriez améliorer ?

Je veux dire partout, je peux m’améliorer n’importe où, je peux m’améliorer en frappe, je peux m’améliorer en grappling. En général, ce sont les arts martiaux et la façon dont si vous abordez les arts martiaux dans le sens de penser hé, j’ai un ensemble de compétences et mon ensemble de compétences est suffisant, alors vous n’irez jamais vraiment nulle part. Tu sais ce que je veux dire? Je ne cherche donc pas seulement à m’améliorer dans le domaine où j’ai l’impression que ce n’est pas à la hauteur du reste de mes compétences. J’apporte tout. Les parties que je pense briller, je construis toujours sur ces choses. C’est encore mieux de me séparer de tout le monde. Alors, debout, jeu au sol, jeu mental, force, tout. J’essaie de tout rendre plus fort

Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir un combattant MMA ?

Je n’ai jamais voulu être un combattant MMA. C’est le plus drôle, je veux faire deux choses. Je voulais créer, non ? J’ai toujours été créatif, j’aime l’art et je voulais boxer. Ce sont les deux choses que je voulais faire. Et j’ai fini par aller dans une école technique. Le bloc de la Henzell Gracie Academy et je n’ai pas pu boxer. Je revenais tout juste de Jamaïque à l’époque et je cherchais des salles de boxe pour m’entraîner et c’était un peu loin de l’école où j’allais. J’ai donc dû me débrouiller avec une sorte d’entraînement et il y avait une école de jiu-jitsu en bas de la rue et je suis entré là-bas et j’ai commencé à faire du jiu-jitsu avec l’état d’esprit de hé, je vais éventuellement me remettre à la boxe, mais je juste en quelque sorte juste resté et une chose en a amené une autre Je faisais des tournois de Jiu-Jitsu, je gagnais. La prochaine chose que vous savez, je suis dans un combat de MMA et je n’ai jamais regardé en arrière depuis.

Qui sont vos 5 meilleurs combattants UFC/MMA de tous les temps ?

Anderson Silva, BJ Penn, John Jones, Mighty Mouse (Demetrious Johnson), c’est quoi ces quatre ? et je te donne 5 c’est Randy Brown

Tu es aussi un streamer Twitch, tu joues un peu et tu as ton émission « The Pro and Bro », comment gères-tu ton temps de stream entre les entraînements ?

Il y a toujours du temps, tu sais, il y a deux à trois séances par jour. Chaque session dure environ 2 heures, vous voyez ce que je veux dire ? – si vous faites les 3, cela fait 6 heures par jour. Nous avons 24 heures, donc mon émission ne dure qu’environ une heure et demie, je diffuse pendant environ une heure et demie environ. Mais, euh, il y a toujours du temps et le principal c’est que j’ai une super équipe, il y a toujours de la création. Nous travaillons toujours, construisons toujours, vous voyez ce que je veux dire. J’ai donc une bonne équipe autour de moi. Cela pourrait aider à atténuer certains de ces problèmes afin que je puisse me concentrer uniquement sur l’entraînement.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf9iBZemXa8″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <p><strong>Dans le pro et Bro, vous avez dit qu'il faut 10 000 heures pour devenir efficace et 30 ans pour devenir un maître dans quelque chose, comment pensez-vous que cela se traduit en MMADernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici