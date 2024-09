Les fans peuvent être Prince pour une nuit alors que la maison Purple Rain fait ses débuts sur Airbnb | Minnesota

Les fans de Prince auront la chance de faire la fête comme en 1999 dans la maison du Minnesota rendue célèbre par Purple Rain alors que le film célèbre son 40e anniversaire cette année.

La maison blanche de Minneapolis à deux étages semble sans prétention de l’extérieur, mais elle est un signe des temps en tant que nouvelle location d’icônes Airbnb à durée limitée – des propriétés créées et gérées par Airbnb et conçues pour offrir aux clients un séjour unique. -une expérience de vie.

C’est la première fois que la résidence, achetée par Prince en 2015, est ouverte au public.

« Je ne veux pas nous vanter, mais nous nous sommes vraiment surpassés », ont déclaré Wendy Melvoin et Lisa Coleman, membres de la Révolution qui ont partagé la vedette avec Prince dans le film et qui sont les hôtes de la maison, dans l’annonce de la propriété. « L’endroit regorge de souvenirs épiques qui vous donneront une perspective rare sur le processus créatif de Prince à l’époque de Purple Rain. »

Le duo a organisé une expérience unique pour que les passionnés de l’icône musicale aient la chance de devenir fous en s’immergeant dans son héritage culturel intégrant des éléments de la vie réelle, des morceaux inédits, des souvenirs et des pièces authentiques de la propre collection de The Purple One.

Bien que Prince n’ait jamais résidé dans la maison, son personnage dans le film de 1984 – The Kid – était un musicien et chef d’orchestre avec une vie mouvementée dans la maison présentée à l’écran. Certaines salles ont été restaurées pour capturer son image sur grand écran, tandis que d’autres ont été transformées en expositions de souvenirs de Prince, semblables à celles d’un musée.

Au sous-sol de la maison, les invités peuvent dormir dans une réplique de la chambre du Kid du film, jusqu’aux oreillers lavande sur le lit et même un lecteur de cassettes de style années 1980 avec lequel écouter la collection de cassettes personnelle de Prince, y compris l’un de ses enregistrements de démonstration. .

Un design inspiré des années 80 et des souvenirs de Prince ornent la Purple Rain House récemment rénovée à Minneapolis. Photographie : Mark Vancleave/AP

Il y a un salon où les invités peuvent jouer de la guitare, de la batterie ou du piano droit ou simplement avoir l’occasion d’interpréter solennellement les premières lignes de When Doves Cry. Des codes QR dans toute la maison relient les visiteurs aux commentaires des hôtes.

« C’est vraiment destiné à vous immerger dans le monde de The Kid », a déclaré Ali Killam, porte-parole d’Airbnb.

Et bien sûr, en hommage à Prince, à sa carrière et à son influence, sa couleur emblématique, le violet, est présente en abondance. Il y a une grande œuvre d’art mural représentant des bananes violettes, qui, selon Killam, faisait référence à Let’s Go Crazy.

À l’étage, un grand placard avec du papier peint à motif cachemire et un sol à pois léopard présente les tenues emblématiques portées par Prince derrière une vitre et propose d’autres tenues (ainsi que des accessoires et du maquillage) pour donner aux invités la chance d’être les plus belles.

« Et ensuite, ce que les invités pourront faire eux-mêmes, c’est jouer avec une sélection de tenues, de looks et de styles vraiment emblématiques des années 80 pour qu’ils puissent en quelque sorte engager eux-mêmes la rock star qui sommeille en eux », a déclaré Killam. On ne sait pas si un béret framboise est inclus dans la garde-robe.

Des costumes des performances de Prince et des accessoires sur le thème des années 80 attendent les invités à la Purple Rain House, récemment rénovée. Photographie : Mark Vancleave/AP

La salle de bain, décorée pour reproduire celle du clip vidéo When Doves Cry, avec baignoire sur pattes, était un hommage de Coleman et Melvoin.

« Nous avons eu la chance de faire partie de la scène musicale de Minneapolis à une époque aussi charnière pour la musique rock, en jouant avec Prince dans l’un des groupes les plus réussis de notre génération et en jouant à ses côtés dans le film Purple Rain », a déclaré Coleman et Melvoin a ajouté dans un communiqué. Le duo, qui avait joué avec Prince dans le groupe d’accompagnement The Revolution en 1984, a ensuite lancé son propre album sous le nom de Wendy & Lisa en 1987.

Les séjours sont à la portée des fans qui ne possèdent ni diamants ni perles – seulement 7 $ par nuit et par personne pour un maximum de quatre personnes. Le prix est basé sur le numéro préféré de Prince et il y aura un total de 25 nuitées disponibles sur sept semaines du 26 octobre au 14 décembre.

Si vous voulez mourir 4 Prince, vous pouvez demander une réservation en ligne, à partir de 6 heures du matin, heure du Pacifique, le 2 octobre et jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, le 6 octobre. Airbnb, qui a collaboré avec la propriété Prince et Paisley Park pour cette expérience, affirme qu’un groupe de clients potentiels sera choisi au hasard et que les invitations finales à louer seront basées sur les réponses des fans quant aux raisons pour lesquelles ils souhaitent y rester.

Les invités sont responsables de leur propre voyage à Minneapolis, mais rouler dans une petite Corvette rouge serait encouragé.

Le film Purple Rain, ainsi que l’album à succès du même nom, ont fait de Prince une superstar aux multiples facettes. L’album a été le premier de l’artiste à figurer en tête de la liste Billboard 200, où il est resté pendant 24 semaines consécutives. Les chansons de l’album telles que Let’s Go Crazy, When Doves Cry et I Should Die 4 U sont devenues des succès mondiaux.

Ceux-ci ont suivi d’autres succès, tels que 1999 et Little Red Corvette, et l’icône défiant le genre a vendu plus de 100 millions de disques qui ont également défini un label, produisant un mélange de rock, de funk et de soul. Prince Rogers Nelson est décédé le 21 avril 2016 d’une surdose accidentelle de fentanyl à l’âge de 57 ans dans son domaine de Paisley Park à Chanhassen, Minnesota.