Les fans pensent que Zahara Jolie a « retravaillé » la robe des Oscars de sa mère Angelina pour la première de « Maria »

Zahara Jolie a-t-elle emprunté dans le placard de sa mère vedette ?

L’étudiante de 19 ans a assisté dimanche à la première du prochain film d’Angelina Jolie, « Maria », au Festival du film de New York, vêtue d’une robe dos nu blanche et moulante qui correspondait parfaitement à l’esthétique du tapis rouge de sa mère.

Et un certain nombre de fans sur X (anciennement Twitter) pensent que la robe a peut-être été extraite des archives de mode d’Angelina et modifiée pour l’occasion.

Angelina Jolie a amené ses fils Maddox et Pax et sa fille Zahara à la première de son film « Maria » au Festival du film de New York. Getty Images pour FLC

Zahara portait une robe moulante rappelant la robe de Jolie aux Oscars 2004. Evan Agostini/Invision/AP

Un certain nombre de fans sur X (anciennement Twitter) pensent que la robe a peut-être été extraite des archives de mode d’Angelina et modifiée pour l’occasion. Images PA via Getty Images

Pax et Maddox portaient des costumes noirs et gris, tandis que Jolie a choisi une robe vintage Madame Grès. Evan Agostini/Invision/AP

« Est-ce que Zahara porte la même robe retravaillée ? un demandépartageant une photo d’Angelina dans le design emblématique de Marc Bouwer lors des Oscars 2004.

« Est-ce que Zahara porte la robe des Oscars d’Angie, mon Dieu ??? » un troisième fait échotandis qu’un troisième a écrit« Je suis presque sûr que Zahara porte la robe d’Angelina des Oscars 2004 par Marc Bouwer au NYFF. »

La robe exacte d’Angie a fait la une des journaux plus tôt cette année, lorsque Sydney Sweeney l’a portée à la soirée des Oscars de Vanity Fair 2024.

On ne sait pas si Zahara a modifié le vêtement vintage pour la première de dimanche ; le style slinky de l’adolescent ressemble aussi au drapé Atelier Jolie design Angelina a été mannequin pour une récente séance photo de CR Fashion Book.

Lors de l’afterparty, Zahara a tenu la main de Maddox tandis qu’Angelina et Pax le suivaient. Images du GC

Jolie a ajouté du rouge à lèvres et des talons en velours rouge, tandis que Zahara a opté pour des sandales à lanières noires. Evan Agostini/Invision/AP

Achetez jusqu’à épuisement avec Post Wanted Gagnez du temps et de l’argent avec les dernières offres, réductions, tendances, avis et bien plus encore. Merci de vous être inscrit !

Le style moulant de l’adolescente ressemble également au modèle drapé de l’Atelier Jolie qu’Angelina a modelé pour une récente séance photo de CR Fashion Book. Luigi et Iango

Zahara avait déjà plongé dans le placard de sa mère – tout comme Shiloh – pour la première de « Eternals » en 2021, où elle portait la robe perlée Elie Saab d’Angelina. FilmMagie

Ce ne serait pas la première fois que l’étudiante du Spelman College donnait une seconde vie à l’un des looks du tapis rouge de sa mère ; lors de la première de « Eternals » 2021, elle portait la robe perlée Elie Saab Haute Couture d’Angelina des Oscars 2014.

Maddox et Pax étaient également présents à la projection de « Maria », qui portaient respectivement des costumes gris et noirs.

Quant à la maman de six enfants – qui partage également Shiloh, Vivienne et Knox avec son ex-mari Brad Pitt – elle a une fois de plus rendu hommage à la chanteuse d’opéra Maria Callas, qu’elle incarne dans le biopic Netflix, dans une robe vintage Madame Grès magnifiquement drapée et Bijoux Cartier.