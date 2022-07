Les fans pensent que le personnage de Noah Schnapp portait une Apple Watch dans Stranger Things, voici la vérité

La dernière saison de Stranger Things de Netflix a créé le buzz pour plus d’une raison. Qu’il s’agisse de tuer un personnage crucial de la série ou de réintroduire GenZ avec les chansons à succès des années 80, la création des Duffer Brothers a été à la fois nostalgique et émotionnelle. Cependant, récemment, un utilisateur de Twitter s’est demandé si Stranger Things avait fait une gaffe comme Game of Thrones l’a fait avec la tasse Starbucks.

Un utilisateur de tweet plus tôt ce mois-ci a partagé une capture d’écran de l’émission où le personnage de Noah Schnapp, Will Byers, a secoué une coupe complète des années 1980 et l’a complétée avec ce qui ressemblait à une montre Apple. Maintenant, la smartwatch n’a pas chuté avant 2014, et c’était clairement un problème dans la chronologie dans laquelle l’émission se déroule. Partageant la photo sur Twitter, l’utilisateur a écrit : “Quoi ?? Est-ce une montre Apple en 1986 ??? Choses étranges.

Un autre utilisateur a exprimé son incrédulité face à la vue et à la « gaffe » évidente qui a eu lieu pendant la scène. Le tweet disait: «J’ai vérifié Stranger Things, Will avait-il une Apple Watch ou est-ce que je trébuche?

Vérifié @Stranger_Things … est-ce que j’aurai une Apple Watch ou est-ce que je trébuche ? pic.twitter.com/9OaOE1VLSB — sfstctd !gnrnce (@sfstctdignrnce) 1 juillet 2022

Un troisième a écrit: “Je ne peux pas ignorer que Will porte définitivement une montre Apple à 40 minutes dans l’épisode 9, n’est-ce pas ???”

je ne peux pas ignorer que je porterai définitivement une montre Apple à 40 minutes dans l’épisode 9, n’est-ce pas ????? – morgan (@mothmanmadej) 1 juillet 2022

Cependant, il s’avère qu’avant Apple Watch, les enfants cool des années 80 portaient un produit d’apparence similaire appelé Qbert Nelsonic Game Watch. La structure de la montre ressemble étrangement aux smartwatches modernes. La montre Qbert Nelsonic est une montre de jeu portable des années 1980, correspondant parfaitement au thème rétro de la série. Considérant que le public de GenZ n’était pas au courant de plusieurs choses sympas des années 80, y compris la chanson à succès de Kate Bush Running Up The Hill et Master of Puppets de Metallica, cela ne devrait pas être une surprise.

Un utilisateur a commenté l’un des tweets et partagé : “C’est un Nelsonic Qbert.” Un autre a partagé en réponse: “Oui, ça y ressemble, mais à ce moment-là, je n’en avais aucune idée. De plus, le bracelet ressemblait à celui d’Apple.

Oui, ça y ressemble, mais à ce moment-là, je n’en avais aucune idée. + la sangle ressemblait à l’une des @Pomme c’est — alina (@alinur_i) 8 juillet 2022

C’est certainement celui de Qbert pic.twitter.com/lguUAKEKDv — Jhey (@JheySL2) 8 juillet 2022

Le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things est sorti sur Netflix le 1er juillet.

