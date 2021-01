Le weekendLa nouvelle année commence sur une bonne note.

La star de 30 ans a rendu les fans fous le mardi 5 janvier lorsqu’il a sorti un nouveau clip vidéo pour son tube à succès « Save Your Tears ».

Non seulement les gens ont commenté sa transformation majeure, dans laquelle il portait des prothèses faciales spectaculaires qui le rendaient complètement méconnaissable, mais les fans étaient en effervescence sur le modèle féminin présenté dans le projet. Beaucoup l’ont comparée à l’ex-petite amie de The Weeknd, Selena Gomez, avec qui il est sorti pendant près de 10 mois en 2017.

« Comment est-ce que personne ne parle de la façon dont la fille ressemble autant à Selena G », a commenté un abonné de YouTube, « Comme si cette chanson parle d’elle si vous écoutez réellement et que la vidéo le confirme. »

«Elle ressemble à Selena Gomez», dit simplement quelqu’un d’autre.

Quelques commentateurs ont remarqué les similitudes de beauté et de mode entre le mannequin et l’ancienne star de la chaîne Disney, une personne disant: « La fille a une coiffure et des boucles d’oreilles similaires à celles de Selena dans son clip » Dance Again « . »