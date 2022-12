Les fans passionnés d’ATKMB sont ravis d’être de retour dans les stades

Les deux dernières saisons ont été incomplètes pour ATKMB car ils ont dû jouer dans des stades vides loin de chez eux. À l’approche de la saison 2020-21 en tant que champions en titre, les Mariners ont dû faire la paix sans fans dans le stade pour les encourager. Mais, leur lien spécial avec leur base de fans de longue date n’a jamais été compromis, mais s’est plutôt développé. Cette saison, alors qu’ils recherchent la première place, leurs fans reviennent dans les stades pour eux, ajoutant plus de passion à leur poursuite, en direct au stade.

Les hommes de Ferrando profitent de leur football cette saison et l’un des principaux facteurs qui y contribuent a été l’atmosphère créée par les supporters. Et cela ne se limite pas aux matchs à domicile.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le dernier exemple de soutien à l’extérieur a été présenté lors de la toute première visite de Hero ISL de l’équipe à l’intimidant stade Sree Kanteerava, avec des fans qui les ont encouragés du coup d’envoi jusqu’au coup de sifflet final. L’héritage associé à ATK Mohun Bagan voyage avec eux à travers leurs fans.

L’entraîneur-chef et les joueurs ont toujours exprimé leur gratitude aux supporters du club, et les supporters ont rendu la pareille. Certains fans ont eu un lien profond avec le club qui s’étend sur des générations. « Je suis fan depuis 45 ans. ATK Mohun Bagan est comme ma mère. J’ai une mère à la maison et l’autre est ATK Mohun Bagan », a déclaré l’un des fans en exprimant sa joie de voir les portes du stade rouvertes.

Parlant des fans, l’entraîneur-chef de l’ATKMB, Juan Ferrando, a déclaré: «Nous avons les meilleurs fans. C’est incroyable parce que j’ai travaillé dans différents pays pour différents clubs, mais ici le soutien est à un autre niveau », dédiant la victoire aux fans. Peu de temps après, l’atmosphère et la passion affichées par les supporters ont inspiré l’attaquant vedette Hugo Boumous à dédier également aux supporters son but crucial du jour du derby contre l’East Bengal FC.

C’est ce que les joueurs ont manqué au cours des deux dernières années, et maintenant que les fans sont de retour, cela soulage les joueurs. “Il n’y a pas de plaisir à jouer quand le stade est vide. Cela ressemble à une séance d’entraînement. Il y a un autre type de motivation en nous lorsque nous voyons nos supporters dans le stade », a déclaré Manvir Singh.

Ce sentiment a été repris par les fans eux-mêmes. Pour de nombreux fans d’ATKMB, le club est quelque chose qui vient à l’esprit dès que leur journée commence. « ATK Mohun Bagan est tout pour nous. Peu importe la taille du match, je soutiens toujours l’ATK Mohun Bagan », a déclaré un fan passionné, arborant fièrement les couleurs des Mariners.

Lorsqu’ils rouvriront pour le match de jeudi contre le Jamshedpur FC, vainqueur de la ligue l’an dernier, l’accueil bruyant habituel est de nouveau attendu. ATK Mohun Bagan est actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives et une victoire leur garantit la deuxième place jusqu’à ce que les occupants actuels du Hyderabad FC jouent vendredi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici