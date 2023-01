Les fans partagent une vidéo de Virat Kohli se souvenant de Dhoni après avoir frappé six lors du 3e ODI contre le Sri Lanka

Virat Kohli a écrasé un 166 invaincu pour couler le Sri Lanka lors du troisième ODI à Thiruvananthapuram dimanche. Le cent de Kohli, son troisième siècle ODI au cours des quatre derniers matches, était entrelacé de 13 quatre et 8 six imposants. Bien qu’il y ait eu de nombreux coups élégants dans le coup mémorable de Kohli, un six en particulier qui a été touché par lui a fait la une des journaux.

Au cours de son coup de tonnerre, Kohli a frappé un tir d’hélicoptère de type MS Dhoni pour un énorme six. L’énorme 97m six est venu sur la troisième livraison du 44e over du match, joué par Kasun Rajitha du Sri Lanka. Le formidable cliché de Kohli a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux et plusieurs vidéos du même ont inondé Twitter.

Maintenant, un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo des six monstrueux de Kohli sur le site de microblogging. Tout en partageant la vidéo amusante, ce fan a écrit: “Il a dit” Mahi Shot “à la fin. #Mahirat.

Cet utilisateur n’est pas le seul à penser ainsi. De nombreux fans inconditionnels de Kohli pensent que le batteur vedette de l’Inde a brisé un hélicoptère de type Dhoni pour un six et a crié “Mahi Shot” tout en frappant Shreyas Iyer à l’autre bout.

Les fans se sont émerveillés de l’incroyable photo de Kohli sous le tweet original. Un fan a écrit: « Quel coup! J’ai adoré.

Un autre fan a tweeté: “Quand Mahi et Virat fusionneront, c’est le cliché que vous obtiendrez.”

Lorsque mahi et Virat fusionneront, voici le cliché que vous obtiendrez— Siddhanth Naik (@Sid4nt_N41k225) 16 janvier 2023

Alors que plusieurs utilisateurs de Twitter ont apprécié les fans de Kohli pour se souvenir de MS Dhoni, certains sont d’avis que les deux joueurs de cricket ne devraient pas être comparés.

L’utilisateur de Twitter Pramod Kumar Dwibedi a tweeté: “Kohli est Kohli, une légende comme MSD, a son propre style, s’il vous plaît ne comparez pas.”

Kohli est Kohli, un légendaire comme MSD, a son propre style, s’il vous plaît ne comparez pas.— pramod kumar dwibedi (@pramod_dwibedi) 16 janvier 2023

Virat Kohli a martelé les malheureux quilleurs sri-lankais tout autour du parc pendant les manches de l’Inde. Après que le skipper Rohit Sharma ait été licencié pour 42 ans, Kohli a noué un partenariat de 131 points avec l’ouvreur Shubman Gill qui a marqué son deuxième siècle ODI. L’Inde a réussi à mettre en place un énorme total de 390/5 en 50 overs, grâce aux siècles de Kohli et Gill. L’équipe indienne n’a rien pris pour acquis lors de la deuxième manche et a éliminé les visiteurs en seulement 73 points pour enregistrer une victoire de 317 points dans le match. Avec cette victoire, l’Inde a réalisé un impressionnant balayage net dans la série de trois matchs de l’ODI. Rohit Sharma et l’entraîneur Rahul Dravid seront ravis de la performance dominante de l’Inde. L’équipe visera désormais à jouer de la même manière contre la Nouvelle-Zélande dans la prochaine série limitée.

