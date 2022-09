Les fans pakistanais se souviennent du ‘152-0’ de l’Inde alors que Babar Azam et Rizwan se réunissent pour écraser l’Angleterre par 10 guichets

Le Pakistan l’a encore fait. Se rendant à Karachi après avoir affronté la défaite lors du premier concours T20I, les ouvreurs pakistanais Babar Azam et Mohammad Rizwan ont cousu un partenariat invaincu de 203 points pour donner à l’Angleterre une défaite convaincante de 10 guichets jeudi dans un stade national bondé. Tandis que Rizwan frappait un 88* dominant parsemé de cinq limites et de quatre maximums, c’est le superbe siècle du capitaine Azam qui a fait lever la foule.

Le coup d’Azam (110*) a été le point culminant de la journée pour beaucoup alors que le skip a retrouvé la forme après une sortie inoubliable en Coupe d’Asie où il n’a pu en rassembler que 68 en 6 matches.

Mais peut-être que la plus grande “victoire” de la journée pour les fans de cricket au Pakistan a été de voir leur équipe imiter l’héroïsme de la Coupe du monde T20I de 2021 où les Men in Green ont humilié Team India de 10 guichets. Le 24 octobre 2021, une date que les Indiens voudraient effacer de leurs calendriers (et de leurs souvenirs), s’est également avéré être le premier cas où l’Inde a perdu un match de coupe du monde contre son grand rival, le Pakistan.

Après 203-0 contre l’Angleterre, les supporters pakistanais n’ont pas manqué l’occasion de lancer des moqueries légères à l’Inde.

Le Pakistan en ce moment 152-0 et c’est encore Babar & Rizwan#AchaSorry — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) 22 septembre 2022

C’est un hommage à Ind 152-0 – Arslan Jutt (@ArslanJutt43) 22 septembre 2022

Le Pakistan gagne par 10 guichets ? Oui j’ai déjà vu ça pic.twitter.com/Ofmr3YU6xD – Zayn (@ZaynMahmood5) 22 septembre 2022

Fantastic PAK a de nouveau atteint 152-0 KiNg 79* RIz 71*. #PAKvFR — Chaudhary Ali Hamza (@iamalihamxa) 22 septembre 2022

La victoire écrasante a aidé le Pakistan à égaliser la série de 7 matchs T20I à 1-1 après que l’Angleterre a remporté le premier match avec facilité, également joué à Karachi mardi.

“Nous l’avions fait dans le passé, nous avions donc la conviction que nous pouvions le refaire”, a déclaré Azam, dont l’équipe a maintenant réussi à chasser trois cibles de plus de 200.

“C’était plus facile de battre deuxième sous les lumières et Rizwan était superbe, alors nous l’avons fait ensemble et c’est une victoire qui renforce la confiance.”

