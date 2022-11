Les fans pakistanais se présentent avec des mèmes alors que les hommes de Babar Azam rencontrent la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde T20

Le Pakistan a été presque radié de la Coupe du monde T20 après que les hommes de Babar Azam ont commencé leur campagne avec deux défaites consécutives aux mains de l’Inde et du Zimbabwe. Dans le but de rester dans la chasse, non seulement le Pakistan devait gagner tous ses matchs restants dans la phase Super 12, mais il avait également besoin d’énormes faveurs de la part d’autres équipes. Lorsque tout a été perdu pour eux et que les experts du cricket du Pakistan ont doublé leurs critiques en voyant une performance inférieure à la normale de l’équipe nationale, l’équipe a rebondi.

Tout d’abord, le Pakistan a humilié la dangereuse Afrique du Sud, puis les Pays-Bas, déjà éliminés, sont arrivés à l’Anneau d’Adélaïde pour secouer les espoirs de l’Afrique du Sud, deuxième, en demi-finale. Les Pays-Bas ont réussi un bouleversement majeur après avoir maîtrisé les Proteas par 13 points. La défaite choquante de l’Afrique du Sud a maintenu le Pakistan en vie dans la Coupe du monde T20.

Une victoire contre le Bangladesh le même jour lors de leur dernier match de Super 12 signifiait que le Pakistan était qualifié pour les demi-finales.

Le voyage spectaculaire et la qualification surprise du Pakistan ont insufflé une nouvelle confiance aux fans et ils sont arrivés avec beaucoup d’espoir et de mèmes pour soutenir l’équipe alors qu’ils affrontent la Nouvelle-Zélande lors de la première rencontre en demi-finale au SCG mercredi.

Votre pourcentage de batterie est le score de Babar demain,

Si la réponse est correcte, je lui donnerai 100rs sur votre compte. – Muhammad Noor (@Noor_Marriii) 8 novembre 2022

revoir les temps forts de pak vs india 2021 et pak vs zim 2022 ce soir, donc je suis mentalement prêt pour tout demain – nma (@namaloomafraaad) 8 novembre 2022

Hum se zyada confiant aux fans indiens que le Pakistan remporterait la demi-finale Non les gars, nous n’aimons pas jouer les grands matches en tant que favoris. – SAAD (@SaadSays22) 8 novembre 2022

babar svp faites bien demain, wrna abba nahi maanein ge pic.twitter.com/VtW2L5pB4s — rebu | Biya Stan (@arubah56) 8 novembre 2022

Ye SCÈNE kab milay ga dekhnay ko ? pic.twitter.com/ykvdKcRHtR – HAMZA (@ HamzaKhan259) 8 novembre 2022

bhaiyon kal bus attrape nahi drop kerne, aligner rakhni hai serré, attaquer le cricket khailni hai, tension nahi leni baaqi jeet haar Allah ke hath mai haarna bhi hai tou acha khail ke. – nma (@namaloomafraaad) 8 novembre 2022

Le vainqueur de la première demi-finale entre le Pakistan et la Nouvelle-Zélande réservera une place directe pour la finale très convoitée de la Coupe du monde T20 2022 prévue dimanche.

Pendant ce temps, l’Inde visera la dernière place lorsqu’elle affrontera l’Angleterre lors d’une deuxième demi-finale à indice d’octane élevé à l’Anneau d’Adélaïde jeudi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici