Les fans pakistanais répondent avec “Grace” alors que le tweet “Jeet Ati Jaati Rehti Hai” d’Irfan Pathan provoque l’indignation

L’ancien joueur indien polyvalent Irfan Pathan n’a pas été un favori des fans au Pakistan en raison de ses plaisanteries ironiques constantes visant les voisins lors de la Coupe du monde T20 2022 en cours en Australie. Mercredi, lorsque le Pakistan, malgré toutes les chances contre lui, s’est qualifié pour la finale de la Coupe du monde T20 après avoir battu la Nouvelle-Zélande par 7 guichets, Pathan n’a pas tardé à rappeler aux grands rivaux que gagner et perdre faisaient partie du jeu mais quoi Le Pakistan manquait de « grâce ».

Pathan n’a pas tardé à noter dans un tweet suivant que sa remarque ne visait pas les joueurs pakistanais mais les fans mécontents.

Et ce n’est pas pour le joueur. JAMAIS.

C’est à ce moment-là qu’un groupe de fans pakistanais est apparu dans les mentions du tweet de Pathan pour faire savoir à l’ancien joueur de cricket indien qu’eux et leur équipe ont été “gracieux” tout au long de la Coupe du monde T20.

Beaucoup de respect et d’admiration pour vous en tant que joueur, mais la grâce est une rue à double sens, en tant que professionnel, vous vous faites sans aucun doute troller, et votre expérience peut ne pas être agréable, même si généraliser une nation entière est faible, tout ce que vous faites est enhardi trolls des deux côtés pour s’injurier. https://t.co/DguOtZgbdO

Différence entre Suresh Raina et Irfan Pathan.

Différence entre sensible et Jahil https://t.co/4auBWalQwf pic.twitter.com/rjRsuZIb7H

— Sonia🇵🇰 (@Sonia___Sayed) 9 novembre 2022