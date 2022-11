Les fans pakistanais remercient les Pays-Bas avec des mèmes pour avoir éliminé l’Afrique du Sud de la Coupe du monde T20

L’Afrique du Sud a perdu le match de la Coupe du monde T20 contre les Pays-Bas à l’Anneau d’Adélaïde, perdant 13 points. Avec l’Afrique du Sud, qui était favorite avant le tournoi, hors de la course, l’Inde se qualifie maintenant pour les demi-finales. L’Inde jouera le dernier match de championnat contre le Zimbabwe plus tard dans la journée au Melbourne Cricket Ground. Pendant ce temps, le Pakistan et le Bangladesh jouent à l’Anneau d’Adélaïde.

Avec la défaite de l’Afrique du Sud face aux Pays-Bas, les membres de Desi ont saisi l’occasion. Étant donné que la défaite signifie que l’Inde est qualifiée pour les demi-finales avant même d’entrer sur le terrain du terrain de cricket de Melbourne, les fans indiens sont enthousiastes. La défaite de l’Afrique du Sud signifie également que le Pakistan et le Bangladesh ont une chance de dépasser l’Afrique du Sud dans le tableau des points. Par conséquent, les fans pakistanais, en particulier, se délectent également de ce développement époustouflant.

CPI en Afrique du Sud pic.twitter.com/NTMn3g2B61 – Sagar (@sagarcasm) 6 novembre 2022

Le Pakistan a été éliminé de cette coupe du monde 5 fois, et d’une manière ou d’une autre, nous y sommes toujours, seul le Pakistan pourrait le faire #SAvsNED pic.twitter.com/MUUaZ1lfXm — Nabeel (@upbeat_nabeel) 6 novembre 2022

Je vérifie le tableau de bord de l’Afrique du Sud contre les Pays-Bas#T20WorldCup #SAvsNED pic.twitter.com/luJDkfcJJz – abdurrahmaan (@abdurrahmaa_k) 6 novembre 2022

Les Pakistanais regardent les Pays-Bas gagner contre l’Afrique du Sud : #SAvsNED pic.twitter.com/USwogFbz4O – Shakeel Ahmed (@Shakeel00781) 6 novembre 2022

Pakistan aux Pays-Bas quand ils ont gagné contre l’Afrique du Sud. #SAvsNed #PAKvsBAN pic.twitter.com/Y0PDdxR9a0 – Maham Gillani (@dheetafridian__) 6 novembre 2022

L’Afrique du Sud s’étouffe et les Pays-Bas remportent le match. L’Inde s’est officiellement qualifiée pour les demi-finales.

Fans indiens aux Pays-Bas #SAvsNED #SAvNED #NedvSA pic.twitter.com/IzLO4namcl – Ashutosh Srivastava (@kingashu_786) 6 novembre 2022

Il existe maintenant un certain nombre de scénarios prospectifs. Si l’Inde parvient à battre le Zimbabwe lors du match d’aujourd’hui, elle terminera la ligue en tant que meilleure équipe de son groupe. Celui qui gagnera entre le Pakistan et le Bangladesh occupera la deuxième place de qualification. Si le match Inde vs Zimbabwe est annulé, les deux équipes se partageront les points et l’Inde terminera avec 7 points et sera à nouveau en tête du classement de son groupe. Le vainqueur du match Pakistan vs Bangladesh prendra la deuxième place de qualification. Si le Pakistan bat le Bangladesh et que l’Inde est battue par le Zimbabwe, l’Inde et le Pakistan finiront par avoir 6 points chacun et la position des demi-finalistes sera décidée sur la base du NRR. Si le Pakistan perd contre le Bangladesh et que l’Inde perd contre le Zimbabwe, l’Inde et le Bangladesh finiront par avoir 6 points chacun et la position des demi-finalistes sera décidée sur la base du NRR.

