La police de Delhi a utilisé un clip viral de la finale de la Coupe d’Asie entre le Pakistan et le Sri Lanka pour informer le public sur la sécurité routière, quoique sarcastiquement. Les joueurs de cricket pakistanais Shadab Khan et Asif Ali ont été impliqués dans une vilaine collision alors qu’ils tentaient d’attraper un skieur envoyé près des cordes de délimitation par le frappeur sri-lankais Bhanuka Rajapaksa. Ils n’ont pas non plus attrapé le ballon ni pu l’empêcher de déborder pour un six. Une situation perdant-perdant déjà, les joueurs de terrain ont en outre été soumis à de nombreux mèmes, humiliations et moqueries sur les réseaux sociaux.

En utilisant le clip qui circule depuis dimanche soir, la police de Delhi a utilisé sa propre interprétation de l’incident ainsi qu’une chanson emblématique de Bollywood.

Des suppositions?

“Ae bhai, zara dekh ke chalo.”

Le tweet « sécurité routière » a été un succès instantané parmi les Indiens sur le site de microblogging Twitter et, sans surprise, les fans du Pakistan n’étaient pas aussi satisfaits.

Pas du tout surpris étant donné que c’est ainsi qu’ils traitent leurs propres joueurs de cricket https://t.co/21G89jOT51 pic.twitter.com/PTVVvWl8Fa — Mustafa (@MustafaSays_) 12 septembre 2022

Nous vous battrons à nouveau en Coupe du Monde T20… Notre mission est uniquement de battre l’Inde, nous n’avons pas battu notre frère Sri Lanka pour cette raison — Mohsi (@mohsinscorpio03) 12 septembre 2022

Yus bro dkh k chla kro .. ne franchis pas la ligne pic.twitter.com/duDPD7oqhI — SAQIB (@Saqib__Saleem) 12 septembre 2022

Zor sa bol upar awaz nai a rai pic.twitter.com/AasMS1aDsC — Ummaz (@Ummaz_) 12 septembre 2022

C’était la dernière balle de l’avant-dernière renversée par Mohammad Hasnain lorsque Rajapaksa a raté le ballon au milieu du guichet lorsque Asif et Shadab ont tous deux couru de différentes extrémités pour attraper la prise. Asif était plus proche du ballon mais le duo avait une mauvaise communication entre eux lorsque Shadab est entré en collision avec son coéquipier. Le ballon a touché les mains d’Asif mais en raison de la collision, il a rebondi et est parti pour un six.

