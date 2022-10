Les fans pakistanais fument avec les mèmes alors que l’Inde perd contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde T20

Le voyage en montagnes russes du Pakistan vers les demi-finales a été encore plus entravé après la défaite de l’Inde dominante face à l’Afrique du Sud à Perth dimanche. Après que Rohit Sharma ait remporté le tirage au sort et choisi de frapper en premier, l’Inde a eu une sorte d’effondrement au bâton. Suryakumar Yadav (68) a donné aux quilleurs indiens quelque chose à jouer avec un objectif de 134 au tableau. L’Afrique du Sud a également eu du mal dans la première moitié de sa manche.

Mais avec des sorties manquées et un rattrapage, Aiden Markram (52) et plus tard David Miller (59) ont assuré que l’Afrique du Sud ne souffrait pas d’étranglement. En fin de compte, l’Afrique du Sud a remporté le concours passionnant par 5 guichets et deux balles à revendre.

Les supporters pakistanais, qui avaient placé tous leurs espoirs dans une victoire indienne après avoir perdu leurs 2 matchs sur 3 déjà lors de la Coupe du monde T20, ont eu un effondrement massif sur Twitter. Il convient de noter que le Pakistan n’est toujours pas exclu de la course aux demi-finales compte tenu des rebondissements dont la Coupe du monde a été témoin jusqu’à présent.

L’Inde a-t-elle délibérément perdu pour mettre le Pakistan en danger ? Les voisins ont été rapides avec humour et esprit et ont eu une journée sur le terrain avec des mèmes pour exprimer leur déception.

Choro est match ko agli qualifier les calculs shuru karo. – Raj Singhania (@michaelscottfc) 30 octobre 2022

Oubliez l’Inde en aucun cas notre batteur ne peut faire face à cette attaque de rythme sud-africaine implacable — Oussama. (@ashaqeens) 30 octobre 2022

rohit sharma ko kaun capitaine banaya humari équipe ka isko jimmedari ka koi ehsaas salut nahi hai – nma (@namaloomafraaad) 30 octobre 2022

Composition des frappeurs indiens jouant contre SA : pic.twitter.com/3oTAzhVNOB — mera bharat mahaan (@shairlockholmed) 30 octobre 2022

Alors maintenant, la meilleure chance de qualification du Pakistan est d’espérer que le Bangladesh bat l’Inde et que les 3 équipes sont à égalité sur les mêmes points et que nous ne nous sommes pas améliorés autant que possible contre les Pays-Bas. — Oussama. (@ashaqeens) 30 octobre 2022

Koi Inde ko btaye kei Pakistan ke liye khelna tha Pakistan ki tarah nahi khelna tha — BUNTY. (@atang_waddi) 30 octobre 2022

Haramkhoro nahi jeetna à na jeeto lekin agissant pour achi krlo @ équipe Inde pic.twitter.com/1xDfVuEfwk — BUNTY. (@atang_waddi) 30 octobre 2022

Virat Kohli pic.twitter.com/4l6eEQ3Zqz – Guy Lahori (@YrrrFahad_) 30 octobre 2022

Subah 8 bajay se kutton ki tarah cricket dekh rahe hain lekin faida phir nahi hua. – Abdallah (@michaelscottfc) 30 octobre 2022

mirzapur ke baad aaj indiens ko achi agissant kertay dekha hai – nma (@namaloomafraaad) 30 octobre 2022

Le projet Milaap a échoué — Abdul Ahad Jawaid (@abdulahadjawaid) 30 octobre 2022

Optant pour la batte en premier, l’Inde s’est retrouvée en grande difficulté à 49/5 avec le trio de Rohit Sharma, KL Rahul et Virat Kohli tombant à moindre coût. SKY s’est ensuite associé à Dinesh Karthik pour ajouter 52 points au sixième guichet pour porter le score au-delà de 100 points et a été éliminé après avoir fait 66 sur 40.

Arshdeep Singh a frappé deux fois lors de son premier plus pour porter des coups précoces. Mohammed Shami a également lancé un sort économique, terminant avec des chiffres de 1/13 sur quatre overs. Cependant, un mauvais alignement a coûté cher à l’Inde, car ils ont raté quelques occasions d’épuisement claires, puis Virat Kohli a laissé tomber un gardien pour donner également une seconde vie à Markram. Miller a marqué 59 points alors que Markram en a fait 51.

