Les fans pakistanais encouragent la victoire de l’Inde contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde T20 avec des mèmes

C’est un dimanche dramatique pour les fans de cricket, en particulier ceux du Pakistan. Les chances de survie de l’équipe de Babar Azam pour le prochain tour de la Coupe du monde T20 ont été massivement réduites après que le Zimbabwe a humilié le Pakistan par 1 point. Leur deuxième défaite consécutive est survenue quelques jours seulement après que l’héroïsme de Virat Kohli a aidé l’Inde à arracher la victoire aux mâchoires du Pakistan. Le voyage du Pakistan en Coupe du monde est loin d’être terminé, cependant, si vous ajoutez beaucoup de mais et de si à l’équation.

Premièrement, le Pakistan doit gagner les trois matches restants de la phase Super 12 et avec une marge significative. Le Zimbabwe, en revanche, a encore trois matches à disputer dans le tour du Super 12 et le Pakistan voudra désespérément que l’équipe dirigée par Craig Ervine concéde au moins deux défaites. Dans le même temps, le Pakistan espère que le Bangladesh perdra un match de plus au tour du Super 12.

Mais peut-être que leurs plus grands espoirs reposent désormais sur l’Inde, son grand rival, pour vaincre l’Afrique du Sud dimanche. La défaite de l’Afrique du Sud face aux hommes de Rohit Sharma facilitera grandement la qualification du Pakistan pour les demi-finales.

Avec beaucoup en jeu, les fans pakistanais ont joyeusement apporté leur soutien à l’Inde et la rivalité a pris le pas, même si brièvement.

Beaucoup de Pakistanais (et certains d’Inde) ont imaginé comment les fans pakistanais soutiendraient la victoire de l’Inde sur l’Afrique du Sud avec des mèmes.

1,5 milliard vont soutenir l’Inde demain. Agar tab bhi na jeeta à vous qudrat ka nizam hai, qubool karlena. — Ariha Fatimah (@arihafatimah) 29 octobre 2022

Babar Azam et tout le Pakistan avant #INDvSA match pic.twitter.com/Rosu2d2Huy – J (@jaynildave) 29 octobre 2022

scènes le dimanche pic.twitter.com/UFh3McMZi9 – Zayn (@ZaynMahmood5) 28 octobre 2022

360 Nahi 1080 Hai Humara CIEL pic.twitter.com/hGNXkbip9V — 🇵🇰 Muhammad Noor 🇵🇰 (@Noor_Marriii) 29 octobre 2022

Rohit sharma à Dravid avant le match :#IndVsSA pic.twitter.com/fv4bRlsXtQ — ✨ (@gayomarlic) 29 octobre 2022

Babar Azam dans la chambre de Rohit Sharma ce soir pic.twitter.com/KQgGhI7Tkr – Sagar (@sagarcasm) 29 octobre 2022

Quand tu découvres que Pak ne peut survivre que si l’Inde gagne pic.twitter.com/vwrhsl3pb8 – Rajabets Inde (@smileandraja) 29 octobre 2022

Les supporters pakistanais changent de camp dans le match IND v SA d’aujourd’hui. pic.twitter.com/f85j4aKkBs — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 30 octobre 2022

Stade Babar aur Rizwan ke bahar pic.twitter.com/Tln4k6aGGo — Professeur ngl राजा बाबू (@ GaurangBhardwa1) 30 octobre 2022

La scène de demain pic.twitter.com/nic9LcRLUb — Savage2.0 (@Meme_Canteen) 29 octobre 2022

Le Pakistan n’a personne d’autre qu’eux à blâmer pour cette situation délicate. La perte aux mains de l’Inde a été massive, mais le Pakistan s’est royalement étouffé contre les vairons du Zimbabwe tout en poursuivant 131 et en échouant d’un seul point.

Le Pakistan affronte les Pays-Bas dimanche au stade Optus.

