Les fans pakistanais arrivent avec des mèmes alors que les hommes de Babar Azam atteignent les demi-finales de la Coupe du monde T20

Le Pakistan a battu le Bangladesh lors du match de la Coupe du monde T20, se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2022. Cela survient peu de temps après que les Pays-Bas ont étouffé l’Afrique du Sud dans un résultat époustouflant, cette dernière équipe étant exclue de la course. Cela signifiait que l’Inde était allée directement en demi-finale. Cela a également donné une lueur d’espoir aux supporters pakistanais et bangladais, et l’équipe de Babar Azam est maintenant sortie victorieuse alors que les deux équipes se sont affrontées à l’Anneau d’Adélaïde aujourd’hui.

Le Pakistan a poursuivi un objectif modeste de 128, perdant cinq guichets avant de terminer avec 128/5 en 18,1 overs. Dans l’ensemble, les fans pakistanais ont passé une bonne journée. Ils avaient sorti les mèmes depuis la défaite de l’Afrique du Sud contre les Pays-Bas plus tôt dans la journée et se déchaînent maintenant après que l’équipe se soit qualifiée pour les demi-finales.

ab mai aap kay upar houn pic.twitter.com/hl8KlKKRXp – haseeni (@ahmedrana619) 6 novembre 2022

NOUS SOMMES EN DEMI-FINALES MALGRÉ UNE PERTE CONTRE ZIM 😭😭 pic.twitter.com/SOzRHiRt61 — ✨ (@gayomarlic) 6 novembre 2022

NOUS L’AVONS FAIT À SEMIS LESGOOOOO pic.twitter.com/Vi14Va3E4n – Zayn (@ZaynMahmood5) 6 novembre 2022

pichlay dimanche koi mujhe kehta na pakistan dessus de table kere ga mai jootay marta usko aaj dekho pic.twitter.com/hUDZTZXsMH – nma (@namaloomafraaad) 6 novembre 2022

SORTIR DE NULLE PART DANS LES SEMIS !!! 💥 #PAKvsBAN pic.twitter.com/XSATwxg5la – MLB (@mirzalalbaig) 6 novembre 2022

Atheist explique cela, jusqu’à dimanche dernier, le Pakistan avait perdu contre l’Inde et le Zimbabwe, n’avait jamais gagné un match de t20 en Australie, jusqu’à jeudi, l’Afrique du Sud était la seule équipe invaincue de la coupe du monde, aujourd’hui le Pakistan est en demi-finale et l’Afrique du Sud éliminée — Oussama. (@ashaqeens) 6 novembre 2022

Indiens : le Pakistan a acheté l’arbitre. Pakistanais : pic.twitter.com/i6CBnyX4JD — Saith Abdullah (@SaithAbdullah99) 6 novembre 2022

Le Pakistan a connu un début difficile et a maintenant, presque miraculeusement, atteint les demi-finales. Cela éclaire également la perspective d’un affrontement final entre l’Inde et le Pakistan dans une répétition de 2007. Le Pakistan rejoint désormais l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre en demi-finale. L’Inde et le Pakistan affronteront désormais des adversaires du groupe 1 lors de leurs demi-finales respectives et une victoire pour chacun entraînera la confrontation des deux rivaux pour la deuxième fois du tournoi.

