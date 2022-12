Les fans ont strictement la même plainte à propos de la semaine des comédies musicales – êtes-vous d’accord ?

Les fans de STRICTLY ont tous dit la même chose à propos du prochain épisode de ce week-end.

L’épisode du samedi soir du spectacle de danse de la BBC est la semaine musicale et ils recevront des chansons d’une comédie musicale populaire sur lesquelles danser.

Strictement les fans ont tous dit la même chose à propos de la semaine des comédies musicales[/caption]

Dan Walker et sa partenaire professionnelle Nadiya Bychkova lors de la semaine des comédies musicales l’année dernière[/caption]

Fleur East et Vito Coppola interpréteront le Quickstep to Got Rhythm de An American In Paris, tandis qu’Helen Skelton et Gorka Márquez danseront Couple’s Choice to Mein Herr de Cabaret.

Pendant ce temps, Kym Marsh et Graziano Di Prima montreront leur meilleur Cha Cha to Fame from Fame, Hamza Yassin et Jowita Przystał interpréteront la Samba to They Live In You du Lion King.

Will Mellor et Nancy Xu donneront leur meilleur coup au Foxtrot to Sun And Moon de Miss Saigon, et Molly Rainford et son partenaire Carlos Gu donneront leur meilleure interprétation du Charleston à Hot Honey Rag de Chicago.

Certains fans ont fait remarquer sur Reddit qu’ils préféreraient des morceaux de quelque chose d’un peu plus récent.

“Ah, j’aimerais qu’ils donnent à certains couples des comédies musicales plus contemporaines, elles sont toutes (à part le Roi Lion peut-être) assez prévisibles et similaires aux années précédentes”, a écrit l’un d’eux sur le site de discussion.

Un autre a répondu : “J’espérais vraiment quelque chose de SIX cette année !”

Un troisième a fulminé: “Ils n’ont jamais rien des comédies musicales plus contemporaines.”

D’autres sont restés en colère et ont accusé les patrons de l’émission d’avoir pris une décision “injuste” sur l’une des célébrités restantes.

Les fans pensent que le choix des patrons de la série pour un visage célèbre est une recette pour un désastre.

L’un d’eux a fulminé sur le forum de discussion Reddit : “Le choix de la chanson et de la danse pour Molly m’a mis en colère de manière irrationnelle. Elle est déjà en retrait avec le public et maintenant pour lui donner une danse emblématique Georgia / Gio qui fera des comparaisons ? Pouah.”

Un autre a répondu à leur message avec: “Je n’y avais pas pensé – c’est une chanson de Charleston tellement amusante et parfaite que j’aurais pensé que cela la mettrait dans une bonne position, mais vous pourriez avoir raison.”

“Ooh georgia et gios charleston était l’un de mes favoris, Molly aura une barre haute pour ça”, a ajouté un troisième.

Georgia May Foote, star de Coronation Street, et Giovanni Pernice ont interprété la même danse sur la même chanson en 2015.