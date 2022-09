Les fans ont strictement la même plainte à propos de la juge Shirley Ballas après le lancement de l’émission

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing se sont plaints de la juge en chef Shirley Ballas après le lancement de l’émission le week-end dernier.

Les téléspectateurs se sont connectés pour voir le nouveau line-up de célébrités associé à leurs partenaires de danse professionnels pour la première fois avant le début de la compétition.

Les téléspectateurs se sont plaints du score de Shirley lors de la première émission

Les fans pensaient que Shirley était trop dure avec Fleur

Cependant, les fans de Strictly se sont tous plaints car ils pensaient que la juge en chef Shirley, 62 ans, sous-marquait les célébrités féminines.

Des dizaines de personnes se sont rendues sur Twitter après avoir remarqué ce qu’elles pensaient être des scores plus durs pour les femmes après leurs premières danses sur le sol.

Le juge a été vu en train de critiquer sévèrement la chanteuse Fleur East après son animé Cha Cha Cha – qualifiant sa performance de « décevante ».

Alors qu’elle a également distribué un score inférieur à Kym Marsh – avec les concurrents masculins Will Mellor et Hamza Yassin en tête du classement.

Un fan a fulminé sur le score de Shirley sur Twitter : “Shirley n’est jamais aussi enthousiaste avec les danseuses qu’avec les hommes.”

Un autre a ajouté: «Shirley a trouvé sa femme victime de la série 2022. Chaque semaine maintenant, ça va être des moqueries à Fleur, je peux le sentir.

“Shirley pourrait tout aussi bien dire à toutes les célébrités féminines :” Ce sur quoi vous devez travailler, c’est de revenir la semaine prochaine en tant que jeune homme beau et bien tonique et j’ajouterai 2 ou 3 points à votre score “”, un troisième a plaisanté.

Alors qu’un quatrième a déclaré: “L’œil vert de Shirley montre clairement qu’il n’aime pas les jeunes filles sur Strictly.”





Cela survient après que les fans ont été certains d’avoir repéré une nouvelle querelle entre le juge Strictly Shirley et l’une des nouvelles stars célèbres.

Lors de l’émission de samedi soir, le juge en chef a souligné un certain nombre d’erreurs après que Matt Goss et Nadiya Bychkova aient effectué un pas rapide vers Sir Duke du Chris Walden Big Band.

Elle lui a dit : « Tu es magnifiquement soigné, tu as beaucoup de style et tu as certainement beaucoup de potentiel.

«Mais pour moi, ça s’est un peu effondré. Je cherche quelque chose… Est-ce les pieds ? C’est peut-être les genoux ? C’est peut-être la position du corps ? Le cadre s’est perdu, tu bougeais, tu cliquetais un peu entre vous deux.

Elle a ajouté: « Vous vous en sortirez avec une erreur de pied. Vous ne vous en tirerez pas avec un mauvais cadre ».

Ceux qui regardaient à la maison ont estimé que ses commentaires étaient durs et se sont demandé si quelque chose s’était passé dans les coulisses.

Une personne a écrit : « N’importe qui d’autre se sent comme Shirley [Ballas] et Matt Goss avaient une sorte de boeuf avant le début du spectacle.

« Qu’est-ce que Shirley a contre Matt ? Elle n’est clairement pas fan de Bros”, a répondu un deuxième alors qu’un troisième a écrit : “Shirley n’aime pas Matt.”