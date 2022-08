Les fans ont riposté après que l’acteur ait été “annulé” sur Twitter

Après que Ranbir Kapoor ait été “annulé” sur Twitter pour comportement “irrespectueux” envers ses co-stars, ses fans ont riposté. Ils ont tendance “nous aimons Ranbir Kapoor” et ont publié les différentes raisons pour lesquelles ils admirent l’acteur. Auparavant, les utilisateurs de Twitter avaient partagé des discussions montrant que Ranbir se comportait de manière douteuse envers des co-stars comme Katrina Kaif, Anushka Sharma et Ileana D’Cruz. Il a été vu en train de faire des blagues insensibles et parfois même de parler de Katrina lors d’entretiens.

Les fans de Ranbir Kapoor ont également dénoncé les appels au boycott sur Twitter contre son prochain film Brahmastra, qui met également en vedette Alia Bhatt.

Vous avez essayé avec haine. Maintenant, laissez-nous vous montrer le pouvoir de l’Amour ❤️ NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR https://t.co/Bo2zdUuNrj – Brahmastra (@ RoseGold0910) 24 août 2022

Une de mes scènes préférées de tous les temps

Ranbir est un acteur doué

Il est dans une autre ligue d’acteur, personne ne peut l’égaler !!! NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/EfykS33hlY — ♪ (@RKs_Tilllast) 23 août 2022

Oh merde! Maintenant, faites glisser SRK monsieur également. Osez le traîner ? Anushka Sharma rit aussi ! Ohh non, c’est juste pour Ranbir !! Pourquoi ? Le nouveau film de Ranbir sort ?

Merde ouais

NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/e01ZhHlsx9 – KAPOOR (@Rk8Harsh) 23 août 2022

Si mon homme ne me bat pas comme RK bat Alia, je ne veux pas de lui NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/gb3x5kku7y — Jaz (@mann_ke_fasane) 23 août 2022

Je suppose que cette vidéo sur RK où les célébrités le louent convoque tout NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/tzvEP6y8Jp — ♪ (@RKs_Tilllast) 23 août 2022

Tout a commencé après que Ranbir ait fait une blague aux dépens d’Alia, qui est enceinte. Lors de la promotion de Brahmastra, il a fait une blague sur la grossesse d’Alia et son baby bump, laissant les internautes furieux.

Dans la vidéo, ils parlaient des raisons pour lesquelles ils n’avaient pas visité de lieux et fait la promotion intensive de Brahmastra. Après que Ranbir ait fini de parler, Alia a commencé à dire : « Nous le ferons (les promotions), nous serons partout. La question que vous posez est pourquoi nous ne sommes pas phailoés (propagés) partout… en ce moment, notre objectif est… » Avant qu’elle ne puisse terminer sa déclaration, Ranbir regarda le baby bump d’Alia et commenta : « Eh bien, je vois que quelqu’un a phailoé. ” L’acteur de Gangubai a regardé avec incrédulité, et même Ayan Mukerji a été pris par surprise. Ranbir, regardant leur réaction, a tapoté Alia dans le dos et a rejeté la déclaration comme une “blague… d’une manière mignonne”.

