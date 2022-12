Les fans ont remarqué le nom de Lionel Messi écrit sur le ballon officiel de la Coupe du monde Adidas

Le trophée de la Coupe du monde pourrait bien porter le nom de Lionel Messi… et le ballon aussi.

Messi a peut-être été le joueur le plus remarquable du Qatar et lors d’une autre performance spectaculaire en demi-finale contre la Croatie, Adidas a lancé son nouveau ballon pour les demi-finales et la finale. Nous avons utilisé l’Al Rihla jusqu’à présent, une bête technicolor qui a bien plu aux fans – uniquement pour les quatre derniers matchs du tournoi (le barrage pour la troisième place également) pour faire entrer l’Al Hilm.

Et bien sûr, Leo Messi est la grande star du constructeur allemand, avec cinq d’entre eux figurant dans leur publicité pour la Coupe du monde (s’ouvre dans un nouvel onglet). Mais attendez une minute – le petit génie lui-même est-il référencé sur le ballon de la Coupe du monde ?

Le ballon officiel de la finale Adidas ‘Al Hilm’ est vu avant la conférence de presse de l’Argentine (Crédit image : Mark Metcalfe – FIFA/FIFA via Getty Images)

Regardez d’un peu plus près. Il semble certainement à l’œil nu que ce triangle épelle le mot “Léo”, n’est-ce pas ?

Le « L » est très clair à distinguer – il semble alors qu’il se courbe en un « e » minuscule avant de se terminer par un « o ». Ils n’auraient pas pu faire référence à un seul joueur sur le ballon de la Coupe du monde, n’est-ce pas ? Est-ce qu’Adidas misait sur l’Argentine pour aller aussi loin ?

Voyez-vous ce que nous voyons? (Crédit image : Mark Metcalfe – FIFA/FIFA via Getty Images)

Heureusement pour Cristiano Ronaldo et Piers Morgan, c’est en fait une coïncidence.

Le ballon a le mot “ensemble” écrit sur ce panneau dans quelques langues différentes. La langue principale au Qatar est bien sûr l’arabe, où le mot se traduit par “maean”.

Naturellement, ceci est écrit en caractères arabes sur le ballon – معا. Ça ressemble à “Léo”… mais ce n’en est pas. Peu importe, Messi. C’est ton tournoi, ça aurait été gourmand si le ballon lui-même était aussi à toi.