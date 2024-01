Les fans ont des questions après l’embauche de Jerod Mayo

Pensez-vous que Josh McDaniels retournera chez les Patriots ou suivra Belichick partout où il ira ? Si O’Brien reste, sera-t-il autorisé à réorganiser son équipe ?

— Scott Learnard, Jupiter, Floride (via Hampton, NH)

Y a-t-il une possibilité que Josh McDaniels soit réembauché en tant que coordinateur offensif ?

—Elizabeth Moura, East Taunton

La bonne foi défensive de Jerod Mayo est évidente, mais il va avoir besoin d’aide du côté offensif du ballon. Trouver la bonne personne sera une tâche difficile à enfiler. Il devra s’agir d’un OC expérimenté mais de quelqu’un qui devra séparer toute sorte d’aspirations en tant qu’entraîneur-chef.

Recevez des alertes sportives de dernière minute Soyez le premier à connaître les dernières nouvelles sportives au fur et à mesure et recevez les reportages les plus intéressants du Globe directement dans votre boîte de réception.

Mayo est le gars, faute d’un meilleur terme. Fondamentalement, il a besoin d’un mentor offensif, d’un assistant qui l’aidera à s’acclimater aux défis de la conduite offensive. La meilleure analogie à laquelle je puisse penser est Vic Fangio à Miami – un vétéran de DC qui a permis à Mike McDaniel de se mettre au courant de l’aspect entraîneur-chef du travail.

Peut-être que Josh McDaniels ou Bill O’Brien ont atteint ce stade de leur carrière. Ma première inclination est que Mayo chercherait ce genre de personne à l’extérieur de l’organisation, mais nous verrons.

Voyez-vous Jonathan Kraft jouer un rôle plus important dans la direction des Patriots ?

— Joshua Levine, Tampa, Floride.

Joshua, je vois Jonathan commencer à jouer un rôle plus important dans les années à venir. À mesure que son père vieillit, je pense qu’il serait naturel que la portée de Jonathan s’étende, en particulier en ce qui concerne les questions de ligue.

La plus grande question pour moi est de savoir si cela s’étend ou non au personnel. À ce stade, je ne pense pas que cela se produise, mais je pense que plus la franchise dure longtemps sans directeur général officiel, il est raisonnable de se demander s’il aurait ou non un rôle plus important en ce qui concerne le terrain. produit.

S’ils n’embauchent pas un vrai directeur général, pourquoi Matt Gross et Eliot Wolf resteraient-ils ? Ce n’est pas bon pour eux. Cela n’a tout simplement pas de sens.

— Rich Chiulli, lecture

Je ne comprends pas pourquoi les Kraft ont choisi un entraîneur avant un directeur général. Je crains que garder un entraîneur défensif à Mayo ne résoudra pas l’offensive. Je crois également que les Patriots doivent sortir de l’organisation pour trouver de nouvelles idées.

— Steve Pierce, Minnesota

De toute évidence, le moment critique dans cette nouvelle embauche est l’arrivée d’un nouveau directeur général. Selon vous, qui serait l’homme (ou la femme) capable de livrer les courses dans le cadre de cette reconstruction ?

— Dave Richardson, Maui, Hawaï

Les inquiétudes de GM sont tout à fait légitimes. Il y a une superbe étude de 2022 que j’ai partagée sur les réseaux sociaux qui montre que lorsqu’un directeur général est embauché après un entraîneur-chef, ce jumelage a duré en moyenne 1,45 an, 75 % de ces cas durant un an ou moins. Cela n’augure rien de bon.

Je dirais que le candidat idéal dans cette situation aurait une certaine histoire avec l’équipe (et Mayo), mais a également eu un certain succès loin de Foxborough. Je jetterais un œil à quelqu’un comme Jon Robinson, qui a occupé divers postes avec les Patriots de 2002 à 2012 avant d’assumer des rôles à Tampa Bay et au Tennessee. Il connaît la famille Kraft, il était là quand Mayo était joueur, et il comprend la dynamique. Mais il faut un directeur général.

Pensez-vous que la course des Patriots au Super Bowl LIII en 2018-19 a pu finalement s’avérer être la perte de Bill Belichick ? Il semblait que même alors, la ligue devenait beaucoup plus une ligue de passes, et pourtant les Patriots comptaient sur leur jeu de course pour gagner vers la fin de la saison régulière et en séries éliminatoires. Belichick a-t-il « surappris » d’une manière ou d’une autre la leçon, puis a-t-il décidé de zigzaguer alors que le reste de la ligue zaguait ?

-Ethan Corey, Newton

Théorie intéressante, Ethan. L’histoire nous dit que Belichick était capable d’anticiper les surcorrections en matière de production sur le terrain (deux sets serrés, etc.) lorsqu’il était ici. Cependant, je ne pense pas que ce soit le cas pour l’équipe de 2018.

De ce point de vue, de nombreux éléments de cette équipe approchaient de la fin de leur séjour à Foxborough pour des raisons de santé, de situations contractuelles et d’autres raisons. Alors que certains iraient ailleurs et trouveraient le succès (Tom Brady et Rob Gronkowski à Tampa), si vous deviez produire un documentaire de style « Last Dance » pour une équipe récente de la NFL, ce serait presque certainement ce groupe. (Et je reste convaincu que la passe du quatrième quart de Brady à Gronkowski qui a permis aux Patriots de marquer le score final était la version des Patriots de Michael Jordan frappant le sauteur sur Bryon Russell de l’Utah.)

Gagner ne vieillit jamais, mais les grands entraîneurs oui Partager REGARDER : Trois légendes du coaching dans la soixantaine ont quitté leur emploi en deux jours. L’animateur Chris Gasper répond à la question : « Le football nouvel âge est-il destiné aux entraîneurs âgés ? »

Si les Bears quittent Justin Fields, les Patriots l’échangeraient-ils et repêcheraient-ils Marvin Harrison Jr. au premier tour ? Certainement une mise à niveau aux deux postes.

— Jim Coogan, Colorado

J’adore la pensée non traditionnelle, mais il y a quelques points à considérer ici, Jim. Premièrement, je ne pense pas qu’ils quittent Fields. Cela a été une aventure incroyablement cahoteuse au cours des deux dernières saisons, mais on a l’impression que l’offensive de Chicago et Fields ont commencé à comprendre les choses au fil du temps. Deuxièmement, si vous êtes les Patriots, vous pourrez peut-être les convaincre d’échanger leurs choix et d’ajouter un édulcorant pour faire bonne mesure. (Peut-être un troisième tour ?)

Cela étant dit, si vous étiez en Nouvelle-Angleterre et qu’Harrison était sur le tableau au n ° 3 et que vous vous sentiez bien à l’idée d’obtenir un quart-arrière via d’autres méthodes (un échange au premier tour, au début du deuxième tour ou en libre agence ou un commerce), c’est aussi faisable.

Harrison est la chose la plus proche d’une chose sûre que vous trouverez lorsque vous examinez les joueurs de niveau technique dans ce repêchage.

Que pensez-vous des fils de Belichick parmi les entraîneurs ? Cela pourrait être gênant s’ils sont licenciés et gênant s’ils restent. Ils étaient représentés comme étant amis et entretenant de bonnes relations collégiales avec Jerod Mayo.

— Phil Giles, Pinehurst, Caroline du Nord (via Hamilton)

Oh, ce sera gênant de toute façon. Mais lundi après-midi, il a été rapporté que les deux hommes s’étaient vu offrir des postes chez Mayo. Je ne suis pas sûr que les deux finiront par rester ; Je dirais que Steven est presque sur le point de rester, compte tenu de la profondeur de son amitié avec Mayo et de son désir de gagner indépendamment de son père. Brian, nous devrons attendre et voir. Tout dépend de l’endroit où le père se retrouve et du moment où il se retrouve.

Si les Patriots acceptent un quart-arrière l’année prochaine, il y aurait lieu de le faire rester pendant un an. (Voir les Packers et Jordan Love.) Si cela devait se produire, qui serait le meilleur bridge : Mac Jones, Bailey Zappe ou à déterminer ?

— Ryan O’Connell, via X

Ryan, je suis complètement dans votre camp, à une exception près.

Commençons par le fait qu’il y a une énorme valeur à avoir un jeune quart-arrière assis pendant un an, et je pense (en fonction du repêchage des Patriots) il y a une très réelle probabilité que cela se produise si les Patriots prennent un quart-arrière dans le top trois.

Bien sûr, dans votre exemple, Love était assis derrière Aaron Rodgers. Quoi que vous pensiez de ses sentiments sur les vaccins, Rodgers est un membre infaillible du Temple de la renommée qui a su fournir un aperçu unique de ce qu’il faut pour réussir. Les Patriots n’ont pas prévu un tel plan. Même le fan le plus inconditionnel conviendrait que Jones ou Zappe ne seraient pas en mesure de fournir les mêmes conseils à un jeune quarterback.

Alors quelle est la solution ? Vous faites appel à un vétéran comme gars du « pont », quelqu’un comme Jacoby Brissett. Il constituerait un palliatif rentable qui pourrait aider à fournir des conseils à un jeune appelant pendant la transition. Ce ne serait pas aussi bon que ce que Love a vécu à Green Bay, mais cela pourrait aider si le gars de première année n’est pas complètement prêt.

Christopher Price peut être contacté à [email protected]. Suis-le @cpriceglobe.