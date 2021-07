Les fans ne sont pas autorisés à assister aux Jeux de Tokyo en raison de COVID-19

À l’origine, 10 000 fans locaux allaient être admis aux épreuves olympiques.

Les fans étrangers ont été interdits en mars et les organisateurs ont retardé à plusieurs reprises la décision d’autoriser ou non les fans japonais.

L’annonce est un coup dur pour les organisateurs de Tokyo et augmentera le coût des Jeux pour le peuple japonais.

Il n’y aura pas de fans aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’annonce jeudi fait suite à la déclaration d’un nouvel état d’urgence, qui entre en vigueur lundi et se poursuit jusqu’au 22 août. Les Jeux commencent le 23 juillet et se terminent le 8 août.

« La priorité sera de déterminer des Jeux sûrs et sécurisés », a déclaré la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, lors d’une conférence de presse à la suite d’une décision du gouvernement métropolitain de Tokyo, du gouvernement du Japon, du Comité international olympique et du Comité international paralympique.

« Nous voulions un stade complet pour que les gens de la communauté puissent s’impliquer dans l’accueil des athlètes afin que nous puissions avoir une présentation complète du pouvoir du sport », a-t-elle ajouté. « Cependant, maintenant face à COVID-19, nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser les Jeux de manière limitée. »

Il est toujours possible que les fans soient autorisés à assister à des événements organisés en dehors de Tokyo dans des zones qui ne sont pas soumises à l’état d’urgence.

« Nous discuterons », a déclaré le ministre olympique Tamayo Marukawa.

Bien que l’état d’urgence semble désastreux, cela ne signifie pas que Tokyo est sous verrouillage. Il est interdit aux bars et restaurants de servir de l’alcool mais restent ouverts, tout comme les écoles et les entreprises.

Il y a même d’autres événements sportifs professionnels, bien que le nombre de fans soit plafonné. Interrogé sur la raison pour laquelle les fans sont autorisés, par exemple, aux matchs de baseball et non aux Jeux olympiques, le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a déclaré que la taille des événements était différente.

« Les détenteurs de billets (pour les Jeux olympiques) existent dans tout le pays, et plusieurs compétitions et événements sont organisés simultanément », a-t-il déclaré. « Les sports professionnels, ils sont très populaires, je le sais. Mais dans le cas des Jeux Olympiques, le degré de popularité et la taille des déplacements des personnes seraient si importants. »

Les fans étrangers ont été interdits en mars et les organisateurs ont retardé à plusieurs reprises la décision d’autoriser ou non les fans japonais. Le 21 juin, les organisateurs ont annoncé qu’il y aurait un nombre limité de spectateurs, avec une capacité d’accueil limitée à 50 % et un maximum de 10 000 fans.

Les restrictions pour les personnes présentes devaient être sévères, notamment pas d’acclamations ou de chants et pas de vente d’alcool. Les organisateurs ont également demandé aux fans de rentrer directement chez eux après les événements, craignant que les gens ne se rassemblent dans les bars et les restaurants par la suite.

Mais Hashimoto a alors averti que les Jeux pourraient toujours se dérouler sans fans si les cas continuaient d’augmenter à Tokyo, et ils l’ont fait.

Tokyo a signalé 896 nouveaux cas jeudi, contre 673 une semaine plus tôt. C’est le 19e jour consécutif que les cas ont dépassé la barre fixée sept jours auparavant. Mercredi, les nouveaux cas ont atteint 920, le total le plus élevé depuis 1 010 ont été signalés le 13 mai.

« Cela a changé d’une manière ou d’une autre à plusieurs reprises en ce qui concerne les spectateurs. Mais jour après jour, le statut d’infection change. C’est tellement fluide », a reconnu Hashimoto. « (La décision) a été reportée et reportée. Je fais une introspection à ce sujet. Mais dans ce statut contagieux, j’espère que vous comprenez la situation critique dans laquelle nous avons été placés. »

Hashimoto, qui a participé à sept Jeux olympiques en tant que cycliste et patineur de vitesse et a remporté une médaille de bronze au 1500 mètres aux Jeux d’hiver de 1992 à Albertville, a déclaré que le manque de spectateurs ne diminuera pas le spectacle des Jeux olympiques. Ces dernières années, les Jeux sont essentiellement devenus un événement télévisuel.

« Les athlètes feront de leur mieux », a-t-elle déclaré. « L’observation directe n’est peut-être pas possible. Mais à travers des écrans et d’autres moyens… leurs performances fantastiques seront appréciées par les gens du monde. »

Mais l’annonce est toujours un coup dur pour les organisateurs de Tokyo, et augmentera le coût des Jeux pour le peuple japonais. Les organisateurs locaux tirent les revenus de la vente de billets, et Tokyo 2020 avait initialement prévu un budget de 800 millions de dollars.

« Nous verrons une diminution », a reconnu Muto.

Le manque à gagner devra désormais être comblé par les Japonais. Le coût officiel des Jeux est déjà de 15,4 milliards de dollars, mais on pense qu’il est beaucoup plus élevé, peut-être le double.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.