Parth Samthaan, connu pour avoir joué le rôle d’Anurag Basu du feuilleton télévisé quotidien Kasautii Zindagi Kay, a récemment partagé ses photos en portant juste un peignoir. Et ils font baver les fans.

L’acteur est vu en train de prendre un selfie miroir vêtu d’une robe de douche bleu foncé dans son post Instagram et est magnifique dans cet avatar. Avec un énorme fan de 2,7 millions de fans sur son compte Instagram, les publications sont devenues virales en un rien de temps.

Parth est très actif sur les plateformes de réseaux sociaux et continue de partager ses photos et ses mises à jour avec ses fans. Auparavant, il a également posté quelques images de lui avec les acteurs de Kasautii Zindagii Kay 2 dont Aamna Sharif et Aamir Ali.

L’acteur a été vu pour la dernière fois sous le nom d’Anurag Basu face à Erica Fernandes dans l’émission Kasautii Zindagi Kay 2 d’Ekta Kapoor qui a été interrompue l’année dernière. C’était la deuxième saison de l’émission 2001 du même nom. La première saison de l’émission a duré huit ans.

Parth a commencé sa carrière d’acteur en participant à des émissions comme Savdhaan India, Yeh hai Aashiqui, Pyaar Tune Kya Kiya et d’autres. L’acteur est également apparu dans des séries Web dont Kehne Ko Humsafar Hain 2 d’ALT Balaji en 2019. Il a joué le rôle de Faizal Alghazi face à Pooja Banerjee dans la série.

L’acteur a récemment réalisé un clip vidéo avec Khushali Kumar. Le nom de la chanson est Pehle Pyaar Ka Pehla Gham et est chanté par Tulsi Kumar et Jubin Nautiyal. Partageant un bref aperçu de la chanson sur son compte Insta, il a écrit qu’il avait passé un bon moment et beaucoup de plaisir à tourner pour la chanson. La chanson est un remake de l’ancienne piste du film à succès de 1996 Papa Kehte Hain.

Qu’avez-vous à dire sur la déclaration de style de Parth Samthaan?