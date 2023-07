Les fans ne peuvent pas croire l’âge réel d’Helen Skelton alors que la star de Strictly célèbre aujourd’hui son anniversaire

Helen Skelton a laissé les fans stupéfaits après avoir affiché une variété de « magnifiques » looks.

LA présentatrice de télévision a eu quarante ans et est fabuleuse en posant pour les clichés des coulisses.

Helen a été glamour par le maquilleur et coiffeur Patrick Bartley[/caption] patricktbartley / instagram

Helen Skelton a eu quarante ans aujourd’hui[/caption]

Joyeux anniversaire à la belle star de Strictly qui a donné aux fans un aperçu de ses tenues avant le tournage.

Une série de photos partagées par le célèbre maquilleur et coiffeur Patrick Bartley a vu Helen avec un maquillage subtil composé de joues roses, de lèvres et de mascara noir éclatant.

Ses mèches blondes ondulées rayonnaient sur le fond crème, ce qui donnait un joli look élégant au produit fini.

L’animatrice du Countyfile a d’abord accompagné son maquillage et sa coiffure d’une chemise bleu ciel mi-longue et d’un pantalon bleu marine en denim avec des chaussures pointues nude.

Elle portait ensuite une robe rouge ardente moulante avec des baskets blanches alors qu’elle rayonnait vers la caméra avec ses yeux bruns éblouissants.

Patrick, qui a fait briller Denise Van Outen, Denise Lewis, Jessica Ennis-Hill et de nombreux autres présentateurs de télévision de haut niveau, a publié les photos du présentateur de jour de la BBC sur sa page Instagram.

Il a tagué Helen et la styliste qui a habillé la star, Annabel Kerman, sur le post, qui a également été diffusé sur la page Instagram d’Helen qui compte 482 000 abonnés.

La maquilleuse bien connue a légendé le message: « Quelques clichés #bts d’un tournage la semaine dernière avec ma fille @helenskelton Coiffure et maquillage par moi Styliste: @annabelkermanstylist @victoriaplumuk. »

Les fans ont commenté à la hâte le message alors qu’une personne a déclaré: « Excellent travail Patrick. Helen avait l’air magnifique tout au long de la journée. J’ai jeté un coup d’œil aux annonces aujourd’hui et elles sont superbes. Très naturel et authentique comme jamais.”

Une deuxième personne a écrit: « De si belles images d’une femme vraiment belle, vous êtes un diamant absolu d’une Hélène humaine à l’intérieur et à l’extérieur dans tous les aspects !!! L’élégance du style classe grâce à la liste est interminable et l’une des personnalités authentiques et réconfortantes les plus gentilles que l’on puisse jamais rencontrer.

Un troisième a écrit: « Vous ne pouvez pas simuler un sourire comme ça. »

Un quatrième a acclamé: «Une fille du Nord de bout en bout .. belle à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Un cinquième adepte a noté : « Tu as l’air heureuse, Helen. Beau sourire »

La star stricte s’est assise confortablement dans les coulisses après son relooking[/caption] patricktbartley / instagram

Helen Skelton, Quelques clichés #bts d’un tournage la semaine dernière avec ma copine @helenskelton[/caption]