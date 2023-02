Les fans ne peuvent pas arrêter de parler de la montre Rs 5 Crore de Shah Rukh Khan

Après le succès historique de Pathaan, Shah Rukh Khan et Deepika Padukone semblent d’humeur à laisser perplexes les amoureux de Bollywood, puisqu’ils partagent à nouveau l’espace écran. Non, ce n’était pas pour un film, mais une vidéo promotionnelle pour la marque de soins de Deepika. L’actrice a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel, dans laquelle elle a été vue en train de se préparer avec le Badshah de Bollywood et de partager une routine de soins de la peau. Alors que ce n’était rien de moins qu’un régal de voir les deux icônes partager à nouveau l’écran, Internet, au lieu des stars, s’évanouit pour le moment devant une montre super chère de King Khan. SRK et son amour pour les montres sont un secret de polichinelle. Cependant, cette fois, les fans sont restés sans voix après avoir appris que la montre bleue de SRK dans la vidéo de Deepika valait plus que Rs 4 crores.

Oui, tu l’as bien lu. Jeudi soir, Deepika a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, qui montre les deux stars se préparant pour la conférence de presse post-succès de Pathaan et suivant une routine de soins de la peau utilisant des produits de la marque de l’actrice. Dans la vidéo, SRK peut être vu vêtu avec désinvolture d’un t-shirt blanc et d’un jean en denim. Mais tous les projecteurs étaient braqués sur sa montre bleue élégante, donnant à son look un effet contrasté. Tout en partageant la vidéo, Deepika a écrit dans la légende : “Ce n’est un secret pour personne que j’ai commencé ma carrière avec ce bel homme [read Shah Rukh Khan] et que nous avons maintenant fait quatre films ensemble ! Mais se préparer et suivre ensemble notre routine de soins de la peau était un tout autre niveau de plaisir ! »

Dès que Deepika a partagé la vidéo, le créateur numérique Diet Sabya n’a pas tardé à repérer la montre stellaire de Shah Rukh et a détaillé la même chose sur l’histoire de son compte Instagram. Au cas où vous vous poseriez la question, la montre s’appelle la montre Royal Oak Perpetual Calendar d’Audemars Piguet. Et selon le site de Chrono24, il vaut Rs 4,98,23,986.

Le 30 janvier, nous avons vu SRK balancer la même montre lors d’une récente conférence de presse de Pathaan, qui s’est tenue à Mumbai. Tout en coiffant la montre, la superstar a été vue arborant un costume noir impeccable, provenant des étagères de Masculine.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici