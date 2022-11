“Les fans ne doivent pas s’inquiéter pour lui” – L’entraîneur des Spurs, Antonio Conte, assure la forme physique de Harry Kane

L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que les supporters anglais ne devraient pas s’inquiéter de la forme physique de l’attaquant Harry Kane à la Coupe du monde, malgré le nombre de matchs disputés par le capitaine de l’Angleterre et de Tottenham cette saison.

En plus des matchs internationaux, Kane a commencé les 14 matchs de Premier League de Spur, six matches de Ligue des champions et a également lancé la défaite de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest cette semaine.

Conte a retiré l’attaquant après seulement une heure de ce match et a ensuite déclaré que Kane était “très très fatigué” après 21 départs consécutifs pour son club.

Cependant, lors de sa conférence de presse avant le dernier match de championnat de la campagne à domicile contre Leeds United, Conte a insisté sur le fait que Kane aurait une Coupe du monde “fantastique”, rapporte Xinhua.

“Nous parlons d’un joueur avec une grande expérience dans la gestion de son corps”, a-t-il déclaré.

“Les fans ne doivent pas s’inquiéter pour lui. Après ce match (contre Leeds), l’Angleterre a une semaine, huit jours pour se préparer à la Coupe du monde, mais il est prêt car il travaille très bien », a insisté Conte.

L’entraîneur de Tottenham a déclaré qu’il était presque impossible de faire se reposer Kane car il “veut jouer tous les matchs”.

“Il est le capitaine de l’Angleterre, le joueur le plus représentatif, nous parlons d’un très bon attaquant au monde. La Coupe du monde est une grande compétition, la plus importante au monde et il a une grande envie de faire quelque chose de spécial pour son équipe nationale », a-t-il ajouté.

