Les fans mettent tout en œuvre pour célébrer l’anniversaire de la légende du cricket

Virat Kohli a 34 ans aujourd’hui et les fans mettent tout en œuvre pour célébrer l’anniversaire de l’homme qui est devenu la légende du cricket. Depuis ses débuts internationaux en 2008, Kohli a donné au cricket indien de nombreux moments mémorables, des coups gagnants aux exploits de leadership exceptionnels. Récemment, les chants de “King Kohli” ont résonné dans tous les quartiers sur les réseaux sociaux après avoir dirigé l’équipe indienne de cricket vers une victoire dans un affrontement mordant à l’emblématique MCG contre ses rivaux du Pakistan.

C’est l’heure des célébrations sur Twitter alors que des légions de fans de Kohli applaudissent leur héros pour son anniversaire. De toute évidence, l’admiration de Virat Kohli s’est infiltrée dans les fandoms, de ceux des stars de cinéma aux autres légendes du cricket.

L’homme

Le roi

La chèvre et le grand jour moderne Andddd notre co Msdian ❤ Joyeux anniversaire King @imVkohli des MSDiens #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/S9Sh3lkJsA — Naveen Kushi (@KalyanDhoni07) 5 novembre 2022

Joyeux anniversaire à la définition de M. Perfectionniste, la Marque et un HOMME entouré d’un milliard d’espoirs indiens.. VEERAt Kohli ✨ Continuez à nous inspirer KING @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/22lp6DyITk — Gopichandh Malineni (@megopichand) 5 novembre 2022

#REGARDEZ | Australie : les fans du joueur de cricket indien Virat Kohli fêtent leurs 34 ans à Melbourne pic.twitter.com/smld7P6nLZ — ANI (@ANI) 5 novembre 2022

Un maillot qui inspire l’espoir à des millions d’Indiens et la peur dans l’opposé 11 quand il est là-bas sur le pli !! Souhaitant le n ° 18, le roi @imVkohli un très joyeux anniversaire de la part de Man Of Masses @AlwaysRamCharan Fans ❤️ Ramène le à la maison #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/8Mq7OEYCfx — Tendances RamCharan™ (@TweetRamCharan) 5 novembre 2022

Les fans de Virat Kohli fêtent l’anniversaire de leur idole. pic.twitter.com/MLvP7OJrMx — Jean. (@CricCrazyJohns) 4 novembre 2022

Virat Kohli est né le 5 novembre 1988 à Delhi dans une famille hindoue punjabi de Prem et Saroj Kohli. Son père, Prem Kohli, a travaillé comme avocat pénaliste et sa mère, Saroj Kohli, est une femme au foyer. Il a un frère aîné, Vikas, et une sœur aînée, Bhavna. Il est marié à l’acteur de Bollywood Anushka Sharma et le couple partage une fille, Vamika.

