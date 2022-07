Les fans mécontents du fait que Jennifer Lopez ait changé son nom de famille en Affleck

Les noces du week-end de Jennifer Lopez et Ben Affleck à Las Vegas ont certainement ravi les fans du couple Bennifer. Cependant, JLo changeant son nom de famille de Lopez à Affleck ne semble pas bien convenir à de nombreux fans. La chanteuse et actrice américaine a fait de son nom une marque au fil des ans. La femme de 52 ans prenant le nom de famille de son mari à un moment où plusieurs femmes choisissent de garder leur nom d’origine pour conserver leur individualité semble également être une exception pour de nombreux utilisateurs de Twitter.

Un tweet partagé par David Mack a partagé la capture d’écran du système de recherche d’enregistrements du bureau du greffier du comté de Clark, où le mariage a été enregistré. La photo montrait Jennifer changeant son nom de famille de Lopez à Affleck. Réagissant à la nouvelle, un utilisateur a tweeté : “Je suis secoué – elle a pris son nom !”

Je suis secoué – elle a pris son nom !! – Rebecca Bodenheimer (@rmbodenheimer) 18 juillet 2022

Un autre utilisateur a exprimé sa déception face au développement et a tweeté : « Elle a littéralement ruiné son nom de famille. Comme elle l’a vraiment dit, je prends le nom de famille Latina pour un canard.

Elle a littéralement ruiné son nom de famille. Comme elle l’a vraiment dit, je prends le nom de famille latina pour un canard – Garçon Neptune (@ Alexgman23) 18 juillet 2022

« Les femmes doivent arrêter de changer de nom. Je suis marié depuis 15 ans et non. Ma sœur l’a fait, puis l’a changé, elle est toujours mariée au même homme. Gardez votre identité », a commenté un autre utilisateur.

Les femmes doivent arrêter de changer de nom. Je suis marié depuis 15 ans et non. Ma sœur l’a fait, puis l’a changé, elle est toujours mariée au même homme. Gardez votre identité – MJW ​​(@mjwolfs) 18 juillet 2022

Un utilisateur a examiné le changement du point de vue professionnel de Jennifer et a fait remarquer : « Pourquoi JLo changerait-elle de nom ? Elle a toute une carrière investie dans son nom de naissance ! Elle doit garder son nom !

Pourquoi JLo changerait-elle de nom, elle a toute une carrière investie dans son nom de naissance !! Elle doit garder son nom !!✅ — Délicatesse (@LifeDelicacy) 18 juillet 2022

Alors que certains pensaient que ce serait Ben qui prendrait le nom de famille de Jennifer. Comme le disait le commentaire, “Mon cerveau a immédiatement pensé que Ben avait changé son prénom en Jennifer au lieu de penser que Jennifer avait changé son nom de famille.”

Jennifer et Ben ont enregistré leur mariage à Las Vegas samedi et se sont officiellement mariés plus tard à l’emblématique Little White Wedding Chapel de Vegas. Jennifer a partagé la nouvelle avec les fans lundi via une newsletter. Le couple avait annoncé ses fiançailles en avril plus tôt cette année.

