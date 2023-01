Les fans me supplient de leur dire de se faire foutre dans la rue, c’est un peu bizarre si je tiens le bébé, dit Gordon Ramsay

Le chef de la télé SWEARY, Gordon Ramsay, a une fois accumulé 302 jurons en un épisode d’une heure seulement de ses nombreuses émissions de cuisine au cours des deux dernières décennies.

Pourtant, le fougueux Écossais dit que ses fans l’aiment pour cela – beaucoup le suppliant de leur donner une bouchée dans la rue.

Gordon avec Nyesha Arrington et Paul Ainsworth

Gordon a déclaré: "Parfois, les gens paniquent, alors ils attrapent une poignée de piments et il n'y a aucun moyen que je mange ça." Chaque fois que je l'ai recraché'

Il y aura beaucoup de grossièretés dans sa nouvelle émission Next Level Chef et au lancement de l’émission, l’homme de 56 ans me dit en riant : “Ils disent : ‘Pouvez-vous me dire de m’en foutre ?’

« Je ne sais pas pourquoi. Je l’obtiens aux feux de circulation, ‘Oi Gordon, dis-nous de te foutre la tête’ – d’un chauffeur de fourgonnette à un avocat en passant par une infirmière du NHS.

“Si je suis là avec Oscar (son fils de trois ans), c’est un peu bizarre.”

Les séries ITV et ITVX, une idée originale de Gordon, sont déjà un succès aux États-Unis.

Les concurrents sont chargés de cuisiner dans un incroyable ensemble de 50 pieds de haut avec trois cuisines, avec Gordon et ses co-chefs vedettes Nyesha Arrington et Paul Ainsworth agissant en tant que mentors.

Les cuisines vont du niveau le plus bas avec des casseroles et des poêles cassées jusqu’au sommet, qui dispose d’un équipement culinaire de pointe.

Les chefs en herbe devront prouver qu’ils ont ce qu’il faut pour cuisiner à tous les niveaux pour éviter l’élimination.

Le gagnant décroche non seulement un prix de 100 000 £, mais sera encadré pendant un an par Gordon, Nyesha – qui joue également dans la version américaine de Next Level Chef – et Paul qui est un ancien protégé de Gordon.

Et tandis que Gordon dit que la concurrence était rude sur la version britannique de l’émission, tout n’a pas été simple.

Gordon, explique: «J’ai eu les courses pour les deux premiers jours de la Turquie.

“Il y a une raison pour laquelle nous ne mangeons cet oiseau qu’une fois par an.

“C’était du f ** king pink et aussi pané dans de la chapelure, donc je ne savais pas vraiment. L’émotion dans chaque assiette.

« Je ne l’ai su qu’à mi-parcours. C’était horrible.

Grimaçant, le chef d’origine californienne Nyesha, 41 ans, ajoute: «Le maquereau à la sauce à la crème était dégoûtant. J’y ai pensé tout le week-end et ça m’a donné envie de vomir.

En plus des jurons, Gordon a une nouvelle façon de dire aux concurrents ce qu’il pense de leur nourriture – en la crachant.

Mais Gordon dit qu’il a une bonne raison.

Il ajoute: «Parfois, les gens paniquent en assaisonnant alors ils attrapent une poignée de piments – cela pourrait être un bonnet écossais – et il n’y a aucun moyen que je mange cette merde.

“Chaque fois que je le recrachais, c’était parce qu’il n’y avait aucun moyen sur Terre d’avaler ça.

«Vous avez vu de la merde aller dans la direction de nos palais et nous devons les protéger de manière considérable. Nous avons nos palais et sans eux nous sommes nourris.

Que pensent les candidats de ses bouffonneries ?

« Je les ai laissés goûter », dit Gordon.

“Parfois, ils pensent que c’est un drame pour la télévision. Mais si quelque chose n’est pas comestible, c’est salé comme l’enfer, et ils pensent, ‘Oh les juges sont juste en train de faire ça pour la caméra’, je pense, ‘Venez ici et goûtez’.

“Neuf fois sur ce moment, ils refusent de le manger, ce qui n’est jamais bon signe ou de le recracher.”

En plus de la cuisine compétitive, Gordon dit que Next Level Chef regorge d’histoires émotionnelles.

Et tout au long de la série de huit épisodes, qui commence mercredi, Gordon dit que les téléspectateurs seront touchés par ce qu’ils verront.

Il explique : « La nourriture est émotionnelle. C’est extraordinaire.

«Nous avons un chef à domicile du nord qui cuisine avec un budget serré de 5 £ par semaine. Et ces 5 £ par semaine doivent couvrir cinq repas pour elle et sa famille.

«Et quand ça ne va pas, tout sort et cela signifie tellement pour elle. Parce que cela signifie tellement pour elle et qu’elle a l’impression d’avoir laissé tomber quelqu’un.

“Quand vous voyez la pléthore d’ingrédients tomber, c’est tellement agréable de les voir si bouleversés quand les choses tournent si mal parce qu’ils sont excités à l’idée de faire passer quelque chose au niveau supérieur et ils ne peuvent pas parce que quelque chose l’a détruit. C’est bourré d’émotions.

“Un paralympien qui a dû se faire amputer la jambe à cause d’un horrible accident – ses parents ont dû prendre cette décision pour lui – a trouvé sa place, la nourriture était sa vocation, la nourriture était sa libération, l’émotion qu’il met dans chaque assiette est extraordinaire. ”

Paul ajoute: “C’est évidemment lui qui prend le plus de temps pour arriver à la plate-forme, a-t-il dit au début, ‘Je ne veux pas d’avance, je veux être traité de la même manière’, et il est phénoménal.”

Gordon n’est pas non plus facile avec l’équipe qu’il encadre.

Il dit de les rencontrer: «C’était rempli de beaucoup de jurons à partir de ce moment-là.

“Je n’essaie pas de faire amende honorable, c’est un langage de l’industrie, pas différent de la politique au cours des deux derniers mois. Il y avait beaucoup de f ** ks qui sortaient de là.

« C’est un langage industriel, je ne me concentre pas sur la caméra, je me concentre sur le moment pour m’assurer qu’il est juste.

“Parfois, le f ** k occasionnel sort et ils peuvent aller de pair avec moi.”

Alors que certains peuvent penser que ses méthodes sont extrêmes, Paul dit que cela a fonctionné pour lui.

Il a commencé à travailler pour Gordon au restaurant Gordon Ramsay en 2000 et dirige maintenant un certain nombre de restaurants à succès, y compris son propre restaurant une étoile Michelin, No6 à Padstow, Cornwall.

Paul, 44 ans, raconte : « J’avais 19 ans quand je suis entré dans la cuisine de Gordon.

“Lors de mon premier service, Gordon m’a mis hors service, j’ai dû descendre et nettoyer le réfrigérateur.

“C’est une façon d’apprendre inconditionnelle, mais il n’y a pas de malice. C’est une façon difficile d’apprendre, mais c’est une façon incroyable d’apprendre.

Sur les trois juges, plaisante Gordon, il ne fait aucun doute qui pourrait l’emporter.

Il dit avec un sourire : « Je suis tellement compétitif que vous n’en avez aucune idée.

“Paul pense que j’ai jeté l’éponge et que j’ai pris ma retraite. Nyesha a passé plusieurs mois aux États-Unis avec moi, elle sait

“Et soyons honnêtes, si nous devions relever un défi de 40 minutes, je viendrais premier, Nyesha serait premier et Paul serait troisième.”

Depuis qu’il a commencé sa carrière dans les années 80, travaillant pour le chef Marco Pierre White chez Harvey’s à Londres, Gordon est devenu l’un des plus grands talents culinaires du Royaume-Uni.

Il possède 65 restaurants dans le monde et détient actuellement sept étoiles Michelin, dont 17 au cours de sa carrière et une multitude d’émissions de télévision à succès, dont Ramsay’s Kitchen Nightmares.

Et tandis que Gordon admet qu’il peut parfois être influencé par la restauration rapide à Los Angeles, où il possède une maison, il n’a jamais mangé chez Nando malgré le fait que sa famille le supplie.

Gordon, qui a Megan, 24 ans, les jumeaux Jack et Holly, 23 ans, Tilly, 21 ans, ainsi qu’Oscar, avec sa femme Tana, a déclaré: «Tilly a désespérément besoin d’une carte noire de Nando et c’est son anniversaire qui approche.

« Dès qu’elle aura sa carte noire, elle m’emmènera chez Nando.

«Je fais cependant un service au volant à Los Angeles. In-N-Out Burger est tellement bon. J’ai un double-double de style animal.

Selon Gordon, Next Level Chef sera tout aussi populaire ici qu’aux États-Unis.

Et dans cet esprit, il dit qu’il est déjà en train de préparer sa prochaine idée de spectacle.

Gordon ajoute : « J’adorerais voir les États-Unis contre le Royaume-Uni.

«Avec l’émission américaine, nous les avons eus ici pendant six semaines pour filmer en septembre et il est intéressant de voir à quel point ils avaient faim pour améliorer leur nourriture que s’ils étaient chez eux.

«Je pense que cela a élevé leur jeu.

«Nous avons également introduit la cuisson de niveau supérieur, nous avons donc un défi de cuisson.

«Traditionnellement, comme vous le savez, c’est de la chimie, donc saisir des ingrédients sur une plate-forme et essayer de cuire en 60 minutes était extrêmement difficile.

“Ce n’est que parce que le niveau était bon que nous avons dit de le garder comme potentiel. Mais à mi-chemin de la compétition au Royaume-Uni, ils sont devenus vraiment bons, alors nous avons lancé ce défi de cuisson.

En plus de cuisiner, Gordon admet qu’il aimerait suivre les traces de Tilly sur Strictly Come Dancing.

Tilly était la neuvième star à quitter le concours de danse de la BBC en 2021 et Gordon admet qu’on lui demande “tous les jours” de participer.

Alors 2023 sera-t-elle enfin l’année où nous le verrons dans l’émission ?

Gordon dit : « Je manque de temps.

« Mais j’ai toujours voulu apprendre à danser.

“Être sur le plateau l’année dernière avec Tils et voir à quel point ce spectacle est prolifique, c’est extraordinaire. J’adorerais danser.

Next Level Chef commence le mercredi à 21h, ITV et ITVX.

J’ai cuisiné pour Gordon Ramsay et il m’a dit que j’étais un ‘tw * t’

UNE VOIX retentit vers moi alors que je transpire sur une plaque de cuisson en feu.

“C’est le chef de niveau supérieur, pas prêt Steady T ** t, Ellie”, souffle Gordon.

Ellie Henman du Sun avec Gordon

Je prends une gorgée du Sloe Gin que j’ai pris sur la plateforme des ingrédients.

Je n’avais aucune intention de cuisiner avec, mais j’ai réalisé que j’aurais peut-être besoin d’un peu de courage hollandais avant de servir mes marchandises à Gordon et aux autres juges.

L’ensemble Next Level Chef est incroyable avec trois énormes et imposantes cuisines construites sur trois étages à l’intérieur d’un gigantesque studio dans l’ouest de Londres.

Alors que je prends place dans la pire des cuisines, pensez aux casseroles fêlées et aux ustensiles cassés, mon cœur bat la chamade.

Je cours, comme le font les concurrents de l’émission, vers une plate-forme qui relie les trois cuisines – le haut obtenant le meilleur des ingrédients et le bas ramassant ce qui reste.

J’attrape un homard entier – ridicule, car je n’en ai jamais mangé, encore moins cuisiné – avant de m’emparer d’un paquet de nouilles et de légumes.

Oh, et n’oubliez pas le gin. Je décide de préparer du homard avec des nouilles épicées, un plat dans ma tête qu’une personne chic commanderait à son chinois local.

Gordon, se sentant peut-être un peu méchant de m’appeler à ** t, vient à mon aide avec le homard et m’aide à le préparer.

Laissé à moi-même, j’enfonce un piment entier, colle les nouilles à ébullition, puis ajoute le sachet pratique d’arôme qui l’accompagne.

“Ça sent bon”, me dit Paul Ainsworth en passant.

“C’est le mélange de paquets”, je réponds joyeusement, alors que son expression faciale se transforme alors en une expression d’horreur.

“Vous n’êtes pas censé utiliser le mélange de paquets”, s’exclame-t-il.

Le bouleversement s’est poursuivi dans la dégustation où Gordon, après avoir essayé une petite bouchée de mon plat, l’a brusquement recraché et a crié: “F ** k me!”

Heureusement, Nyesha n’a pas semblé penser que c’était si horrible et elle m’a dit avec un sourire : « Ça ne me dérange pas l’épice ».

Malheureusement, lecteur, cela n’a pas suffi à influencer l’opinion et j’ai été placé fermement dernier.

Je ne regarderai plus jamais un homard de la même façon.

