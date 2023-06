« Les fans me regardent avec colère .. »: Sunil Chhetri se souvient de son premier but contre le Pakistan avant la confrontation du championnat SAFF

Avant l’ouverture du championnat SAFF 2023 entre l’Inde et le Pakistan, le capitaine de l’équipe indienne de football Sunil Chhetri a rappelé ses débuts contre le Pakistan en 2005. Avant la confrontation entre les deux nations voisines, Chhetri a rappelé son premier but et l’accueil qu’il a reçu. de la foule pakistanaise alors que l’Inde avait traversé la frontière pour une série de trois matchs.

Chhetri n’était même pas en pleine forme à l’époque, mais l’entraîneur indien Sukhwinder Singh a donné un rodage au joueur de 20 ans alors que l’attaquant talismanique Bhaichung Bhutia était blessé. Lors de ses débuts internationaux, Chhetri a marqué au stade Ayud de Quetta, lors d’un match qui s’est terminé 1-1.

Le joueur de 38 ans s’est rappelé le matin avant le match lorsque l’entraîneur lui a dit qu’il commencerait le match.

Fenêtre de transfert en direct 21 juin: Al Nassr de Cristiano Ronaldo signe l’ailier de Chelsea, Neymar pêche pour le retour à Barcelone

«Le matin, Sukhwinder, monsieur notre entraîneur, il est venu nous voir (moi et Nabi) et a dit que j’avais décidé que vous commenceriez tous les deux. Et nous sommes devenus fous juste après avoir pris le petit-déjeuner et pensé au match. Je me souviens encore que nous avons mis nos maillots et nos shorts et que nous avons commencé à vaporiser du parfum dessus, je ne sais pas pourquoi », a déclaré Chhetri dans une vidéo partagée par la poignée officielle de la Super League indienne (ISL).

Le jeune a réussi à marquer peu après la pause et est allé célébrer devant les supporters pakistanais.

« C’était mon tout premier départ pour l’équipe nationale et je pense qu’un jour je l’emporterai avec moi dans ma tombe parce que c’est quelque chose que vous n’oublierez jamais. Pour ma fortune, j’ai aussi fini par marquer ce jour-là et j’étais tellement gonflé à bloc que j’ai été célébré et que j’ai levé les bras », se souvient Chhetri.

A LIRE AUSSI | Championnat SAFF 2023 : avant le match Inde-Pakistan, Sunil Chhetri déclare que « perdre n’est jamais une option contre eux »

« C’était un silence époustouflant, j’avais marqué contre le Pakistan, en jouant pour l’Inde au Baloutchistan, quand je regardais les fans, ils me regardaient tous avec colère. Mes coéquipiers ne m’ont pas rejoint, grâce à eux », a poursuivi Sunil.

Avance rapide de 18 ans, Chhetri a marqué 87 buts pour les Blue Tigers et il espère marquer sa 89e frappe et se rapprocher du décompte de buts internationaux de Lionel Messi.