Les fans luttent avec une Coupe du monde (en grande partie) sans bière au Qatar

DOHA, Qatar — Soyons clairs : ils voulaient définitivement de la bière. Ainsi, un groupe de gars du Nottinghamshire, en Angleterre – des vétérans des matchs de football arrosés à la maison – ont fulminé lorsqu’ils ont découvert qu’aucune bière ne serait vendue jusqu’à la mi-temps du match Brésil-Croatie dans la principale fan zone de Doha, l’un des rares endroits où la Coupe du monde les fans peuvent avoir de l’alcool.

Mais si l’indignation était une évidence, il y avait aussi une introspection culturelle.

“C’est étrange!” rugit Mark Walker, un géant d’un joueur de rugby, bien qu’il ait d’abord utilisé un adjectif beaucoup plus mûr.

Un de ses amis a suggéré que l’absence d’alcool permettait aux femmes et aux enfants de la région d’assister aux matchs.

« Tu regardes le match, tu bois une bière. C’est ce que vous faites », a insisté Walker.

Un autre ami, James Vernon, a répliqué : « Chez vous, vous avez des gens qui ne sont là que pour boire et se battre. De cette façon, seuls les gens sont vraiment intéressés par le jeu. »

Le Qatar a présenté sa Coupe du monde – la première jamais organisée dans un pays arabe et musulman – comme une chance pour différentes cultures de se côtoyer et de s’entendre. Et peu de cultures sont plus éloignées que celle où l’alcool est largement interdit et celle où boire un rhume lors d’un match est sacré.

Tout le monde s’est adapté, non pas qu’ils aient eu le choix. Les fans qui le souhaitent peuvent pré-matcher dans un bar de l’hôtel, même si les boissons sont chères. D’autres sont satisfaits de l’expérience sans alcool, affirmant que l’absence de supporters tapageurs et ivres dans le stade ou dans les rues rend la Coupe du monde plus sûre et plus facile à apprécier – avec moins de harcèlement des femmes.

Les ventes d’alcool sont fortement restreintes au Qatar, autorisées uniquement dans quelques bars d’hôtels et restaurants destinés aux étrangers. Pour la Coupe du monde, le Qatar a mis en place des zones de fans autour de Doha où les fans peuvent regarder les matchs sur des écrans géants et où la bière est servie. Mais même là, la bière est vendue dans des stands de concession séparés des autres aliments et boissons, et pas avant la mi-temps de chaque match. Dans une décision de dernière minute juste avant le début du tournoi, le Qatar a interdit la vente de bière dans les stades.

Souq Waqif, le marché historique rénové de Doha, est devenu le centre des fêtes sans alcool de la Coupe du monde. Une zone piétonne de petites ruelles bordées de boutiques et de restaurants – dont presque aucun ne sert d’alcool – c’est l’un des rares espaces publics de la capitale qatarie, une ville d’autoroutes, de gratte-ciel et de complexes résidentiels.

Chaque nuit, des dizaines de milliers de personnes s’y pressent et les fans défilent en chantant et en agitant des drapeaux.

“Il n’y a pas d’alcool ici, mais c’est quand même un bon moment”, a déclaré Sarah Moore, une fan de l’Angleterre.

Lana Halaseh, une Jordanienne qui a amené ses trois enfants à la Coupe du monde, a déclaré que l’ambiance était familiale.

« Le fait qu’il n’y ait pas d’alcool rend peut-être les choses plus douces pour les enfants. Il n’y aura pas de problèmes », a-t-elle déclaré.

L’échange culturel est résolument aux conditions du Qatar.

Son approche consistant à isoler l’alcool lors de la Coupe du monde reflète la façon dont le Qatar a géré son expansion furieuse au cours des dernières décennies : il compartimente la société pour maintenir chaque secteur à sa place et lisse les aspérités avec son énorme richesse en pétrodollars.

C’est visible dans la disposition physique de Doha, où la petite population qatarie d’environ 300 000 personnes vit dans des complexes de grandes villas, séparées de la population étrangère professionnelle dans les quartiers nouvellement construits. Les quelque 2 millions de travailleurs migrants, principalement originaires d’Asie du Sud, d’Afrique et des Philippines, vivent principalement à l’abri des regards à la périphérie de la ville dans des logements sociaux et des camps de travail, où les groupes de défense des droits réclament depuis longtemps de meilleures conditions.

Même avec l’interdiction d’alcool, les Qataris ont eu leur propre petit choc culturel.

Mohammed Al-Kuwari, un ingénieur qatari de 28 ans, a déclaré que la chose la plus étrange était de sentir la bière dans les fan zones. “Vous ne sentez jamais la bière au Qatar en public”, a-t-il déclaré en riant. “C’est impossible, ça ne peut jamais arriver.”

Il a dit qu’il était reconnaissant d’avoir pu amener sa femme et ses enfants au stade sans tapage ivre.

“Pourquoi avez-vous besoin de bière pendant le match, de toute façon?” a déclaré son ami, Abdullah Laangawi, au stade Lusail pour le match Argentine-Pays-Bas. « Vous êtes ici pour le sport. Si vous avez besoin de boire, faites-le avant dans un bar.

C’est une hérésie pour certains fans internationaux.

« C’est un gros problème – pour la liberté ! Nous avons besoin de liberté ! C’est un manque de respect pour le football », a déclaré Mauro Rama, un Argentin, en plaisantant, pas en plaisantant, au stade Lusail. Il venait d’acheter un Pepsi au stand de la concession. Il n’avait rien à voir avec le Budweiser Zero sans alcool proposé.

« Nous avons besoin de bière pour nous détendre. Il y a beaucoup de tension lors de ces matchs », a déclaré son ami Matias Falcone.

Dans la fan zone, avant le début du match Brésil-Croatie, quelques personnes se sont attardées autour du stand de bière encore fermé, luttant avec la réalité qu’il leur restait un demi-match à attendre avant de pouvoir atteindre la rangée illuminée de plus de 50 réfrigérateurs rouges remplis de Budweiser.

Un groupe de 10 cousins ​​indiens qui étaient venus ensemble à Doha pour la Coupe du monde prévoyaient de prendre une bière dans la fan zone lors du premier match de la journée avant de se rendre au stade pour le second.

Ils tournaient autour du stand de concession non ouvert, passant par les étapes de l’absence de bière. Tout d’abord, le déni – “Ce n’est pas vrai, il doit y avoir un autre endroit qui vend maintenant”, a déclaré l’un d’eux. Ensuite, le chagrin. Enfin, l’empathie.

Les restrictions d’alcool donnent une atmosphère plus familiale, ont-ils concédé.

“Vous vous rendez compte que la façon traditionnelle de profiter du jeu ne doit pas être la seule façon”, a déclaré Dileep Nayathil, un informaticien de Bangalore.