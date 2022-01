Les fans lisent entre les lignes après le jibe brutal de « petit chat » de Medvedev à l’arbitre (VIDEO)

L’as du tennis russe a exhorté l’arbitre à donner à Stefanos Tsitsipas un avertissement d’entraîneur lors de leur demi-finale de l’Open d’Australie

Daniil Medvedev a amusé les fans de tennis après avoir suggéré que l’arbitre Jaume Campistol était un « petit chat » pour ne pas avoir lancé d’avertissement à son rival Stefanos Tsitsipas lors de leur demi-finale chauffée de l’Open d’Australie.

Medvedev a explosé contre l’officiel de match Campistol lors du deuxième set de son match à Melbourne, accusant l’arbitre de fermer les yeux sur Tsitsipas recevant l’entraînement de son père Apostolos en marge, ce qui est interdit.

« Oh mon Dieu, comment pouvez-vous être si mauvais en demi-finale d’un Grand Chelem ? » Medvedev a fait rage en exigeant une violation du code pour son adversaire.

Après avoir perdu le set, et clairement toujours contrarié, le Russe s’est approché de Campistol alors qu’il quittait le terrain pour changer de vêtements, aboyant après l’officiel : « Tu comprends, n’est-ce pas ? Si tu ne comprends pas [give him a coaching warning]tu es – comment puis-je appeler ça – un petit chat. »

« Si vous ne l’appelez pas, vous êtes un petit chat? »

« Medvedev contre Tsitsipas pic.twitter.com/WS7yPXJGtb – Lama dit☄🌠🚀 (@funnyzeitgist) 28 janvier 2022

Medvedev avant de quitter le tribunal : « Tu comprends, n’est-ce pas ? Si tu ne comprends pas [give him a coaching warning]tu es – comment dire – un petit chat. » UNE. Petit. Chat. pic.twitter.com/2650GypYHh – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 28 janvier 2022

Le Russe de 25 ans a instantanément déclenché un déluge de mèmes et de commentaires en ligne de la part de ceux qui étaient amusés par sa façon polie et détournée de dire soi-disant que Campistol était un ‘p *** y’.

« Je sais que ce n’est pas la bonne attitude mais j’adore ça », a admis un fan à une série d’emojis rieurs.

« Je m’en sers quand je fais du sport à partir de maintenant, beaucoup plus distrayant, » dit quelqu’un d’autre.

pic.twitter.com/u2ddlsHclk – Ligue de tennis fantastique (@FantasyTennisL1) 28 janvier 2022

Je crois qu’il voulait dire ap ** sy. – Sean Kent (@seankent) 28 janvier 2022

Je sais que ce n’est pas la bonne attitude mais j’adore ça !! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Anzela Huq ⭐️⭐️ (@anzhuq79) 28 janvier 2022

« Je maintiens mon évaluation initiale, » a commencé une fête séparée.

« Medvedev est clairement l’enfant amoureux d’un comptable fiscaliste et d’un assistant de support technique informatique. Ses insultes sont les mieux adaptées pour un marathon Donjons et Dragons. »

« C’est l’une des pires insultes que j’aie jamais entendues », c’était réclamé.

Je maintiens mon évaluation initiale. Medvedev est clairement l’enfant amoureux d’un comptable fiscaliste et d’un assistant de support informatique. Ses insultes sont les mieux adaptées pour un marathon de donjons et dragons. — Deepee (@Onshowdeep) 28 janvier 2022

Il a traité l’arbitre de chaise de chatte avec un drôle d’accent russe. Comment peut-il faire mieux que ça ? – Grand-père Ivy 3.0 (@GrampaIvy_3) 28 janvier 2022

C’est l’une des plus grandes insultes de revers que j’aie jamais entendues – Ahan (@AhanCricket) 28 janvier 2022

Malgré tout, Medvedev a trouvé le soutien de ceux qui en avaient assez du duo père-fils Tsitsipas, qui a dit des choses comme « Stefanos Cheatsipas a encore frappé »

« Apostolos entraîne son fils à chaque match. Il est temps de mettre fin à ce comportement antisportif », cela a été exigé, à la suite de plaintes similaires après une victoire sur Taylor Fritz plus tôt dans la compétition où la paire a reçu une violation du code.

« Nous [have] tous avaient ASSEZ d’Apostolos Tsitsipas pour être honnête », est venu une réponse à cela. « Il devrait être banni de tous les courts de tennis. Daniil a perdu [his head] et il se peut [have been] trop, mais j’en ai tellement marre du père de Stefanos – je ne pense pas que cela aide son jeu. »

Apostolos entraîne son fils à chaque match. Il est temps de mettre fin à ce comportement antisportif. — Damir Mulic 🐊 (@damir_mulic) 28 janvier 2022

Stefanos cheatsipas a encore frappé. — Mitsuki (@Mitsukkiii) 28 janvier 2022

Nous avons tous eu ASSEZ d’Apostolos Tsitsipas tbh !! Il devrait être banni de tous les courts de tennis.

Daniil a perdu et c’est peut-être trop, mais j’en ai tellement marre du père de Stefanos – je ne pense pas que cela aide son jeu#AusOpen – Loli (@LoliLondres) 28 janvier 2022

Tsitsipas a finalement été giflé avec une violation du code pour avoir reçu un coaching plus tard dans le match, mais une telle aide illégale n’a finalement pas servi à grand-chose car Medvedev a remporté les deux sets suivants pour gagner 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6 -1 au total.

Une poignée de main d’après-match entre les adversaires de la demi-finale a été jetée dans une liste des « les choses les plus rapides du monde »et certains ont dit qu’ils avaient hâte de voir le choc dans une dramatisation de Netflix un jour alors que Medvedev a avoué qu’il avait perdu la tête.

« Pour être honnête, je ne pense pas que les mauvaises émotions m’aident trop », il a dit. « Plusieurs fois, je perds le match à cause de cela, parce que vous perdez de la concentration et de l’énergie.

« Dès que je l’ai fait, je me suis dit ‘c’était une grosse erreur’, mais je suis content d’avoir réussi à me reconcentrer. J’ai perdu un peu d’énergie mais j’ai dû me recentrer, j’ai fait de mon mieux et Je suis content que ça ait fonctionné », il a fini.

Maintenant à sa quatrième finale de Grand Chelem en carrière, Medvedev rencontrera Rafael Nadal dimanche avec l’Espagnol visant un 21e titre majeur record.

LIRE LA SUITE: Medvedev remporte un match de rancune explosif pour atteindre la finale de l’Open d’Australie