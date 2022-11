Les fans les plus bruyants du Qatar ne viennent pas du Qatar

DOHA, Qatar – Au milieu de la seconde moitié du match du Qatar contre le Sénégal à la Coupe du monde, les tambours se sont arrêtés lorsqu’un homme portant un chapeau de seau et des lunettes de soleil s’est levé et a demandé le silence.

Quelques instants plus tôt, une partie de la foule – plus d’un millier de personnes, presque tous des hommes, tous vêtus de T-shirts marron identiques avec le mot “Qatar” en anglais et en arabe – avait scandé à l’unisson sous la direction de quatre fans. dirigeants. Mais maintenant, la mer d’hommes a compris ce qui était attendu, et ils ont suivi l’ordre et sont tombés dans un silence étrange alors que le bruit du match tourbillonnait autour d’eux à l’intérieur du stade Al Thumama.

Puis un signal a été fait. Et la foule a repris vie.

« Jouez, le marron ! » scandaient-ils encore et encore en arabe, une référence au surnom de l’équipe nationale du Qatar. Les hommes liaient les bras en longues files et sautaient de haut en bas. Le sol en dessous d’eux trembla.

La scène rappelait davantage les stades de football d’Amérique du Sud et d’Europe que ceux du Qatar, et la section des acclamations évoquait celles des ultras, une culture de supporters de football très organisée avec des racines en Italie que l’on retrouve dans le monde entier, y compris en Afrique du Nord et Moyen-orient.